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Криминал

Мать зарезала пятилетнего сына ножницами

2 минуты чтения 13:53 4 апреля

В Казани 27-летняя женщина зарезала пятилетнего сына, сообщает Следственный комитет Татарстана. По данным связанного с силовиками телеграм-канала «112», мать убила своего ребенка ножницами.

Следователи обнаружили тело мальчика 4 апреля в одной из квартир дома на улице Юлиуса Фучика. По данным силовиков, женщина «в неадекватном состоянии» несколько раз ударила своего сына острым предметом. Ранения оказались смертельными, пишет СК.

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По данным «112», после нападения женщина сама вызвала полицию и была задержана. Телеграм-канал опубликовал фотографии из квартиры, на которых видно следы крови и беспорядок.

Следственный комитет завел против женщины уголовное дело об убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). По этой статье женщине грозит до 20 лет колонии. Она задержана, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.

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В середине марта Следственный комитет сообщил, что жительница города Миасс в Челябинской области попыталась успокоить двухлетнего сына с помощью наркотиков и убила его. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», женщину зовут Екатерина Короткова, ей 31 год. Следователи завели против нее дело об убийстве малолетнего. Также было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека по неосторожности, из-за бездействия органов профилактики.

В Санкт-Петербурге утром 2 января следователи обнаружили возле многоквартирного дома тело женщины, погибшей от падения с высоты, а в ее квартире — тело ее восьмилетнего ребенка. По версии СК, женщина убила ребенка, а после этого покончила с собой.

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