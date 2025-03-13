Мать пыталась успокоить ребенка с помощью наркотиков и убила его

Жительница города Миасс в Челябинской области еще в январе этого года сообщила о смерти своего двухлетнего сына. Теперь местное управление Следственного комитета, ссылаясь на заключение судмедэкспертизы, опубликовало пресс-релиз, в котором говорится, что ребенок умер от передозировки наркотиками. В СК не назвали имя женщины, однако телеграм-канал «Осторожно, новости», пишет что это 31-летняя Екатерина Короткова.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что с помощью наркотиков Короткова пыталась успокоить своего ребенка и избавиться от его криков. Она, как сказано в сообщении СК, «неоднократно умышленно вводила наркотические средства с помощью шприца в организм сына».

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Против женщины возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Короткову уже уже допросили, а суд избрал ей меру пресечения в виде ареста. СК отметил, что в рамках дела еще предстоит провести несколько экспертиз и следственных действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В пресс-релизе также сказано, что в семье Коротковой воспитываются еще трое малолетних детей. Условия их содержания, а также деятельность органов системы профилактики тоже будут проверены Следственным комитетом в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК).

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В феврале этого года стало известно, что в петербургском СНТ «Дружный-1» умер ребенок — его родители не признавали медицину и лечили его с помощью настоев. Предположительно, ребенок страдал невралгией, однако этот диагноз не был подтвержден профильным специалистом. Тогда сообщалось, что родители мальчика не ели мясо, не использовали химикаты при стирке, не водили сына в детский сад и выступали за единение с природой.