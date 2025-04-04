EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: европейские власти могут оштрафовать соцсеть X

2 минуты чтения 08:57

Принадлежащей миллиардеру Илону Маску соцсети X грозит крупный штраф со стороны европейских регуляторов, пишет американское издание The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, причиной штрафа может стать нарушение соцсетью европейского закона о борьбе с незаконным контентом и дезинформацией.

Газета отмечает, что такой шаг, вероятно, усилит напряженность в отношениях ЕС и США, так как владеющий соцсетью Маск является одним из ближайших соратников американского президента Дональда Трампа. 

Данию подозревают в геноциде
Данию подозревают в геноциде
Власти страны насильно устанавливали гренландским женщинам внутриматочные спирали
Мир10 минут чтения

При этом, кроме штрафа, европейские власти могут потребовать от соцсети внесения изменений в продукт, утверждают собеседники издания, не уточняя о каких именно изменениях идет речь. По их словам, соответствующее решение европейские регуляторы могут принять уже этим летом.

Издание отмечает, что пока сумма возможного штрафа не определена, но она может превысить один миллиард долларов. NYT полагает, что оштрафовав X, европейские власти надеются показать пример другим компаниям и удержать их от нарушения «Закона о цифровых услугах».

«Может, я идиот, что пошел на такой шаг?»
«Может, я идиот, что пошел на такой шаг?»
Главред «Медиазоны» о деньгах, хейте в соцсетях и о том, как он будет жить без зарплаты
Общество8 минут чтения

Как сообщается, расследование в отношении соцсети началось еще в 2023 году. При этом уже в 2024 году регуляторы вынесли предварительное решение о том, что X нарушила закон. В то же время источники издания отмечают, что в случае, если руководство соцсети согласится внести изменения в ее работу, штрафа можно будет избежать.

В Еврокомиссии отказались комментировать ситуацию, но заявили, что «всегда применяли и будут применять законы справедливо и без дискриминации по отношению ко всем компаниям, работающим в ЕС, в полном соответствии с мировыми правилами». Представители соцсети также отказались от комментариев.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Оставшиеся в живых завидовали мертвым
Мир
Оставшиеся в живых завидовали мертвым
80 лет назад США сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Вот как это было
16:51
Данию подозревают в геноциде
Мир
Данию подозревают в геноциде
Власти страны насильно устанавливали гренландским женщинам внутриматочные спирали
00:01
«Может, я идиот, что пошел на такой шаг?»
Общество
«Может, я идиот, что пошел на такой шаг?»
Главред «Медиазоны» о деньгах, хейте в соцсетях и о том, как он будет жить без зарплаты
17:00 3 апреля
Я вышла замуж за заключенного и пожалела об этом
Общество
Я вышла замуж за заключенного и пожалела об этом
Мы пробыли в браке всего год, но за это время я потеряла всех друзей. Развод стал облегчением
00:01 3 апреля
Некоторые люди никогда не страдают похмельем
Общество
Некоторые люди никогда не страдают похмельем
Их не тошнит, не накрывает депрессия и не мучает тревожность. Вот в чем секрет
17:00 2 апреля
Я боролся за русскоязычных в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Общество
Я боролся за русскоязычных в Украине и отсидел за антивоенные посты в России
Я священник, но теперь мне запрещено служить и там, и там
00:01 2 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования