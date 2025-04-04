СМИ: европейские власти могут оштрафовать соцсеть X

Принадлежащей миллиардеру Илону Маску соцсети X грозит крупный штраф со стороны европейских регуляторов, пишет американское издание The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, причиной штрафа может стать нарушение соцсетью европейского закона о борьбе с незаконным контентом и дезинформацией.

Газета отмечает, что такой шаг, вероятно, усилит напряженность в отношениях ЕС и США, так как владеющий соцсетью Маск является одним из ближайших соратников американского президента Дональда Трампа.

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При этом, кроме штрафа, европейские власти могут потребовать от соцсети внесения изменений в продукт, утверждают собеседники издания, не уточняя о каких именно изменениях идет речь. По их словам, соответствующее решение европейские регуляторы могут принять уже этим летом.

Издание отмечает, что пока сумма возможного штрафа не определена, но она может превысить один миллиард долларов. NYT полагает, что оштрафовав X, европейские власти надеются показать пример другим компаниям и удержать их от нарушения «Закона о цифровых услугах».

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Как сообщается, расследование в отношении соцсети началось еще в 2023 году. При этом уже в 2024 году регуляторы вынесли предварительное решение о том, что X нарушила закон. В то же время источники издания отмечают, что в случае, если руководство соцсети согласится внести изменения в ее работу, штрафа можно будет избежать.

В Еврокомиссии отказались комментировать ситуацию, но заявили, что «всегда применяли и будут применять законы справедливо и без дискриминации по отношению ко всем компаниям, работающим в ЕС, в полном соответствии с мировыми правилами». Представители соцсети также отказались от комментариев.