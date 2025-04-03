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Мир

США могут отказаться от командования войсками НАТО в Европе

2 минуты чтения 21:07 3 апреля | Обновлено: 21:08 3 апреля

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность отказаться от руководства войсками НАТО в Европе, заявил на слушаниях в Сенате верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса на континенте американский генерал Кристофер Каволи. Если решение состоится, это создаст проблемы с контролем над ядерным оружием, передает слова генерала Associated Press.

Главнокомандующий контролирует все решения НАТО в Европе, тогда как США часто выступают крупнейшим поставщиком войск и техники для операций альянса, сказал Каволи

«Это поставит нас в положение, когда впервые со времен Первой мировой войны большое количество американских войск окажется под командованием представителей других стран. Поэтому я думаю, что эти вопросы нужно сначала тщательно рассмотреть», — заявил генерал членам сенатского комитета по вооруженным силам.

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По словам генерала, присутствие американских войск в Европе имеет большое значение для трансформации и модернизации НАТО, а также для национальной обороны самих США.

На слушаниях сенаторы выразили обеспокоенность реструктуризацией Пентагона и словами министра обороны Пита Хегсета о переизбытке генералов в штате его ведомства, передает Reuters.

Каволи рассказал сенаторам о том, что сокращение штата, которым сейчас занимается Пентагон, может привести к слиянию Европейского и Африканского командования армии США. Главнокомандующий европейских сил НАТО назвал это нецелесообразным. «Если я стану отвечать за еще 50 стран… это было бы слишком», — сказал генерал.

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В конце марта источники телеканала NBC News сообщили, что администрация Трампа рассматривает возможность отказа от поста верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Этот пост на протяжении почти 75 лет существования альянса оставался за американцами.

«Мы потеряли бы огромное влияние в НАТО, и это было бы справедливо расценено как вероятный первый шаг к полному выходу из альянса», — заявил телеканалу бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис. Сокращение штатов могло бы в первый год дать 270 миллионов долларов экономии, это примерно 0,03% бюджета Пентагона, уточнили источники NBC News.

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