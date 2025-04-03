Случайно запертая в магазине женщина всю ночь пила алкоголь и набила свои сумки товарами на тысячу евро

В Германии сотрудники супермаркета в баварском городе Вольфратсхаузен обнаружили, придя утром на работу, что 73-летняя женщина, чье имя не уточняется, провела в их магазине всю ночь. Об этом сообщают Bild и Merkur со ссылкой на местную полицию.

По данным изданий, женщину случайно закрыли в супермаркете. Вероятно, она слишком поздно обнаружила, что осталась запертой в магазине, и попыталась открыть входную дверь, однако сделать это ей не удалось.

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Согласно отчету полиции, во время нахождения в супермаркете женщина выпила алкоголь и выкурила несколько пачек сигарет на сумму около ста евро. «В конце концов она справила нужду прямо посреди магазина», — отметили в полиции и добавили, что часть товаров впоследствии пришлось уничтожить. Кроме того, женщина набила сумки, которые принесла с собой, товарами из магазина на сумму более тысячи евро.

Отмечается, что на утро женщина выглядела бодрой и была в хорошей физической форме. Медицинская помощь ей не потребовалась.

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В то же время в полиции заявили, что о посетительнице уже были осведомлены в супермаркете. «Эта женщина уже раньше была замечена в супермаркете, и ей фактически запретили находиться там», — заявили полицейские. По их данным, на нее был наложен судебный надзор.

Ранее стало известно, что сотрудника стамбульского аэропорта случайно закрыли в багажном отделении самолета, который готовился к вылету. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Turkish Airlines, который направлялся в Афины. Коллеги мужчины поняли, что тот находится в самолете, когда судно было уже в воздухе. Они связались с диспетчерами, которые сообщили о случившемся экипажу. В результате самолет экстренно посадили в Измире, а мужчина получил серьезное обморожение, а также проблемы с сосудами головного мозга.