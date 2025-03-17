Сотрудник аэропорта чуть не погиб в багажном отсеке самолета

Сотрудники аэропорта Стамбула случайно заперли одного из своих коллег в багажном отсеке готовящегося к вылету самолета. Мужчина провел в отсеке около часа при температуре –25 °C и получил серьезное обморожение тела, а также проблемы с сосудами головного мозга, сообщил турецкий телеканал T24.

Инцидент произошел в декабре на рейсе авиакомпании Turkish Airlines Стамбул — Афины. Сотрудник службы погрузки багажа международного аэропорта Стамбула Али Челиктен готовил самолет Airbus A321neo к вылету вместе с коллегами, находясь в грузовом отсеке. Однако коллеги по ошибке закрыли двери отсека, а стук и крики Челиктена о помощи не помогли из-за шума двигателя лайнера.

Журналистка выдумала репортаж и получила престижную премию Ее обман взбудоражил всю страну и навсегда изменил СМИ Мир 9 минут чтения

Сотрудники аэропорта хватились коллегу только когда самолет уже давно был в воздухе. Лайнер набрал высоту в 11-12 тысяч метров над землей, и температура багажного отсека быстро начала падать. Работники службы погрузки рассказали, что сначала искали Челиктена в туалете, а потом безуспешно пытались дозвониться до коллеги. Затем, посмотрев записи видеонаблюдения, они поняли, что Челиктен заперт в багажном отделении преодолевшего значительную часть пути самолета.

Сотрудники аэропорта связались с диспетчерами, те сообщили экипажу рейса о человеке в багажном отделении, и пилоты изменили маршрут ради экстренной посадки. Самолет сел в турецком городе Измире, где Челиктену оказали помощь врачи.

Я бежал с войны с помощью ChatGPT Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции Общество 12 минут чтения

Медицинское вмешательство длилось три с половиной часа, только после этого стало понятно, что обе ноги частично восстановили свои функции. Мужчина мог погибнуть в лишенном воздуха разгерметизированном отсеке, теперь ему требуется длительное лечение, передает T24. Челиктен рассказал, что вынужден был открывать чужие чемоданы и укутываться в вещи пассажиров.

«Я не мог ничего делать, кроме как плакать», — описал свое состояние в разговоре с журналистами мужчина. По его словам, сейчас он «путешествует из больницы в больницу», получает помощь психолога и уволился с работы. Челиктен подал заявление в прокуратуру, обвинив работодателя в халатности.