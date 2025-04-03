Семья убийцы Салтанат Нукеновой отказалась платить алименты его бывшей жене

Назым Кахарман, бывшая жена экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, которого приговорили к 24 годам колонии строгого режима за убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, рассказала на своем ютюб-канале, что семья Бишимбаева полностью отказалась платить ей алименты. На это обратило внимание Tengrinews.kz.

«В прошлом году не был оплачен отдых ни в какой мере. Не были оплачены услуги психолога, хотя мы обращались к нему много раз. Я отправляла все суммы, которые платила, господину Газымжанову (адвокат экс-министра Бишимбаева — Прим. «Холода»), но они проигнорировали. Я уже не говорю про здоровье — ни один счет врача, витамины, лекарства не были оплачены», — рассказала Кахарман.

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По ее словам, соглашение об алиментах было заключено при разводе в 2020 году. Кахарман добавила, что после этого она подавала в суд и обращалась в Генпрокуратуру с просьбой лишить Бишимбаева родительских прав. Это произошло уже после убийства Нукеновой, поэтому в качестве одного из аргументов женщина ссылалась на убийство члена семьи.

Суд отказал Кахарман в лишении родительских прав, объяснив это тем, что Нукенова не была официальной женой Бишимбаева, поэтому он не совершал убийства члена семьи.

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«Такой подход в корне неправильный и незаконный. То есть, если родитель совершает нечто ужасное, тогда государство ограждает ребенка от такого родителя путем лишения родительских прав, но почему государство акцентирует внимание на понятии член семьи? Почему государство, к примеру, не лишает родительских прав за совершение любого убийства», — заявила тогда адвокат Мадина Уатбекова.

По данным Tengrinews.kz, Кахарман была замужем за Бишимбаевым в течение 14 лет, у пары родилось трое детей. После убийства Салтанат Нукеновой экс-супруга министра заявила, что ее дети захотели сменить фамилию.