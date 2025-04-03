Турист проник на запретный остров и пытался подкупить местное племя колой

В Индии арестовали гражданина США по имени Михаил Поляков, который хотел встретиться с представителями племени, живущем в каменном веке на запрещенном для посещения острове. Турист привез аборигенам подарки в виде кокоса и банок с диетической кока-колой, сообщила Times of India.

24-летний турист долго готовился к поездке на остров Северный Сентинел, и это была его третья попытка, рассказали полицейские.

Первый раз Поляков приехал в Индию 18 октября и попытался провести разведку острова на надувном каяке, однако туриста остановили сотрудники отеля, где тот поселился. Второй раз американец приехал 18 января и стал искать возможность купить подвесной мотор для своей лодки. До Северного Сентинела турист не добрался, но побывал там, куда проще попасть, уточнили полицейские.

«Он посетил острова Баратанг, незаконно снимал на видео племя Джарава и исследовал различные места в Порт-Блэре, после чего уехал 27 января», — сообщил журналистам один из старших офицеров.

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26 марта Поляков прибыл в Порт-Блэр с надувной лодкой и подвесным мотором. Он собрал мотор в местной мастерской, купил топливо, изучил морские приливы и отливы, рассказали полицейские.

29 марта около часа ночи Поляков отчалил с пляжа Курма Дера, взяв с собой «подношения для жителей Сентинела», и к 10 часам утра достиг северо-восточного берега запретного острова, пишет Times of India.

Турист сначала осматривал местность в бинокль, но никого не увидел. Затем высадился на берег, где пробыл всего минут пять, собрал образцы песка, оставил на берегу подношения в виде кокоса и банок колы, записал видео и вернулся на свою лодку. У берега Поляков оставался еще около часа, пытаясь привлечь к себе внимание сигналами свистка. Но никто к нему так и не вышел. Около 13:00 турист отправился в обратный путь и достиг пляжа Курма Дера к семи часам вечера.

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Полякова задержала местная полиция и уведомила о происшествии американское посольство. Туристу предъявили обвинение в проникновении в запрещенные зоны Андаманских и Никобарских островов. На время проведения расследования мужчина был помещен под арест. Полиция изъяла у американца камеру GoPro, видеозаписи которой подтвердили посещение Северного Сентинела.

Во время допроса Поляков сказал полицейским, что является «любителем острых ощущений» и в прошлом посещал Афганистан, чтобы встретиться с членами движения «Талибан».

Сентинельцы в 2018 году убили американского миссионера Джона Аллена Чау, который попытался вступить в контакт с местным племенем, пишет Times of India. Аборигены отвергают любые попытки знакомства с другими людьми, а власти Индии стараются оберегать и без того малочисленных жителей островов от современных болезней. Прибрежные воды сейчас патрулирует береговая охрана.

По последним оценкам ученых, сентинельцев осталось всего несколько десятков человек, а ресурсы острова, где они обитают, способны прокормить 80-100 местных жителей. Племя занимается охотой и собирательством.