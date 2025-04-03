СМИ: Porsche вернется к производству оружия

Немецкий холдинг Porsche Automobil Holding SE рассматривает возможность вернуться к производству оружия, сообщает немецкий журнал «Европейская безопасность и технологии» (Europäische Sicherheit & Technik), посвященный политике и обороне, сотрудничающий с Министерством обороны ФРГ.

По данным журнала, убытки группы компаний Porsche SE, владеющей 25% акций автопроизводителя Porsche и 31,4% акций Volkswagen, составили в прошлом году 20 миллиардов евро. Из-за этого руководство концерна ищет как способы сэкономить, так и новые направления для бизнеса, в том числе обсуждая возвращение «Порше» на рынок вооружений.

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Представитель Porsche SE Кристоф Цемелка заявил агентству РИА «Новости», что Porsche SE «точно и однозначно» не будет производить танки. При этом в изначальной публикации не утверждалось, что «Порше» займется производством именно танков.

Немецкий военный журнал отмечает, что это можно будет считать возвращением компании на рынок вооружений, так как она уже занималась производством танков во время Второй мировой войны и в послевоенный период. В Третьем Рейхе «Порше» выпускала тяжелые танки Tiger (P), сверхтяжелые танки Maus и противотанковые самоходно-артиллерийские установки Ferdinand.

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В 1958 году конструкторское бюро Porsche в качестве генерального подрядчика начало разрабатывать для Бундесвера новый стандартный бронеавтомобиль с кодовым названием «Тип 814». В конструкции в том числе учитывались наработки времен Второй мировой войны, отмечает военный журнал. В 1963 году немецкие войска приняли его на вооружение, дав им название «Леопард».

В 2024 году Porsche SE инвестировала несколько десятков миллионов долларов в стартап Quantum Systems, который занимается разработкой беспилотников.