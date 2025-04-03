Женщина пожертвовала ветеранам куртку с лотерейным билетом на миллионы долларов

Американка пожертвовала ветеранам войны во Вьетнаме свою куртку, в кармане которой забыла лотерейный билет с выигрышем в 2,5 миллиона долларов. Об этом пишет газета The Independent со ссылкой на местные СМИ.

В мае 2024 года 76-летняя американка Милдред Симонерилуто купила лотерейный билет Cash 5 в продуктовом магазине, расположенном в городе Моррисвилл, штат Пенсильвания. Две недели спустя она узнала, что комбинация чисел в ее билете оказалась выигрышной, и она стала обладательницей приза в 2,5 миллиона долларов.

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Газета пишет, что Симонерилуто принялась искать свой лотерейный билет, но не смогла его найти. Позднее она вспомнила, что положила билет в карман куртки, которую пожертвовала вместе с другими вещами в фонд Vietnam Veterans of America. Эта организация занимается сбором и распределением гуманитарной помощи ветеранам войны во Вьетнаме.

Американка обратилась в лотерейную службу, однако там ей ответили, что для получения выигрыша ей необходимо предоставить сам билет. Кроме этого, женщину предупредили, что срок получения выигрыша истекает 8 мая 2025 года.

Симонерилуто говорит, что ищет свою куртку и не теряет надежды найти ее. «Что мне еще делать? Плакать вслух и надеяться на чудо. Такой у меня позитивный настрой», — сказала она журналистам.

Тем не менее, американка не отрицает, что за это время кто-то уже мог обнаружить выигрышный билет и теперь не собирается его возвращать.

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По данным «»Лотереи Пенсильвании», игра Cash 5 — единственная в лотерее штата, которая предоставляет игрокам «шанс выиграть большой джекпот каждый день и получить все деньги сразу». В этой игре «нет аннуитетов», что означает, что победители лотереи не должны получать выплаты по частям в течение определенного времени.

