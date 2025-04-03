Испания перестала выдавать «золотые визы»

В Испании с 3 апреля завершилась программа выдачи так называемых «золотых виз». Она позволяла иностранцам получить испанский вид на жительство (ВНЖ) в обмен на приобретение недвижимости в стране на сумму более 500 тысяч евро. Об этом сообщило испанское министерство жилищного строительства и городского развития.

Глава ведомства Исабель Родригес объяснила такое решение властей заботой о благополучии испанских граждан, которые не могут приобрести жилье из-за высоких цен. «Мера, принятая исполнительной властью, аналогична решению других стран, таких как Ирландия и Португалия, соответствует решению Еврокомиссии, которая в 2022 году настоятельно призвала государства-члены отменить любую существующую систему получения гражданства для инвесторов», — пояснила она.

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Правительство Испании решило отменить «золотые визы» в апреле 2024 года. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что «жилье — это право, а не просто спекулятивный бизнес». В декабре испанский парламент утвердил поправку.

При этом, как сообщается, ВНЖ, полученные ранее по программе выдачи «золотых виз», будут действительны до окончания срока своего действия. Кроме того, по прежним правилам будут рассмотрены заявления на получение «золотой визы», поданные до вступления в силу закона, отменяющего эту программу.

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Программа, о которой идет речь, начала действовать в Испании в 2013 году. Она предлагала соискателям испанского ВНЖ несколько вариантов его получения в обмен на инвестиции в испанскую экономику. Так, кроме приобретения недвижимости на сумму 500 тысяч евро и более, «золотую визу» можно было получить в обмен на вложение одного миллиона евро в акции испанских компаний или двух миллионов евро в государственные ценные бумаги Испании.

Как сообщается, в 2023 году доля иностранцев среди покупателей недвижимости в Испании достигла 18%, что стало рекордным показателем. В частности, российские граждане в том году купили в Испании около трех тысяч объектов недвижимости.