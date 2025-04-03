Цена на золото достигла исторического максимума

После объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении торговых партнеров страны цена на золото превысила отметку 3200 долларов за тройскую унцию, что стало историческим максимумом, пишет РБК.

Так, на Чикагской товарной бирже котировки июньского фьючерса на драгоценный металл под закрытие торгов в среду подскочили на 1,77% и на пике достигли 3201,6 доллара за тройскую унцию. В результате по итогам торгов 2 апреля золото подорожало на 0,64%, достигнув цены в 3166,2 доллара. После открытия торгов 3 апреля драгоценный металл прибавил в цене еще 0,15% до 3170,9 доллара за тройскую унцию.

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Как отмечает издание, резкий рост цен на золото последовал за объявлением о введении США пошлин в отношении множества стран в размере от 10% до 50%. Такое решение американской администрации, по мнению инвесторов, чревато замедлением мировой экономики, из-за чего участники рынка начали скупать золото в качестве актива-убежища.

«Бычий рынок золота — это отражение беспокойства по поводу пошлин. Опасения, что эти пошлины будут сдерживать экономический рост и потенциально приведут к снижению экономических показателей, поддерживают золото», — рассказал стратег по сырьевым товарам WisdomTree Нитеш Шах.

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В 2024 году золото выросло в цене более чем на 27%, а с начала 2025 года драгоценный металл подорожал уже на 21%. При этом эксперты полагают, что золото продолжит дорожать. Так, аналитики Goldman Sachs повысил целевую цену на драгоценный металл к концу 2025 года до 3300 долларов за тройскую унцию.