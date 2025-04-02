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Мир

Въезжающие в США европейские туристы оказываются в депортационных тюрьмах

2 минуты чтения 13:14

Власти США безосновательно отказывают во въезде гражданам европейских и других стран, а некоторых из них задерживают и отправляют в депортационные тюрьмы. Об этом пишет немецкая газета Bild. Издание отмечает, что речь идет о людях, получивших визу и не имевших никаких проблем с законом.

По данным газеты, с подобным приемом со стороны американских властей уже столкнулись граждане Великобритании, Канады, Франции и Германии. Издание приводит несколько таких случаев.

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Так, 28-летнюю британку Ребекку Берк задержали, когда она пыталась въехать в США из Канады. Ее отправили в депортационный изолятор, где она провела 19 дней. Отец девушки рассказал журналистам, что в заключении его дочь кормили лишь «холодным рисом, картошкой и фасолью». При этом ее лишили возможности пользоваться телефоном. Позже Берк освободили, объяснив произошедшее «путаницой с визой». Сейчас девушка вернулась в Великобританию, где, по ее словам, «медленно оправляется» от пережитого.

Похожий случай произошел с 35-летней гражданкой Канады Жасмин Муни. Он пыталась продлить рабочую визу на границе с Мексикой, но была задержана и отправлена в депортационный центр в Аризоне. Там она провела две недели. Родственники Муни рассказали изданию, что девушку держали в «унизительных условиях» в одной камере с еще 30 задержанными. При этом все это время она находилась в наручниках и кандалах на ногах.

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Газета также сообщается об отказе во въезде в США французскому ученому, чье имя не называется. Он летел в Хьюстон на научную конференцию, несмотря на наличие всех необходимых документов, в США его не пустили. Как утверждали позже представители французских властей, поводом для отказа стали «критические высказывания о Трампе», которые пограничники обнаружили в телефоне ученого. В свою очередь, американские власти отвергли обвинения в необоснованном отказе во въезде, заявив, что ученый нарушил правила конфиденциальности, получив некие данные из американского ядерного центра. 

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