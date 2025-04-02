Учителя в Беларуси начали искать в телефонах школьников «экстремистский» контент

В Беларуси родители школьников жалуются на учителей, которые без предупреждения стали проверять телефоны их детей. Формальная причина, как пишет Deutsche Welle (DW), это профилактика суицидов и наркомании, однако на практике преподаватели скорее интересуются сообщениями с «экстремистским» контентом.

Так, собеседница издания по имени Анастасия, которая живет в Минске, рассказала, что случайно узнала о таких проверках. По словам ее дочери, телефоны на проверку забрали у всех одноклассников. Родителей при этом никто заранее не предупреждал, а также не спрашивал их разрешения, отмечает издание. Позже классный руководитель школьницы заявила, что в городе зафиксирован рост суицидов и администрация школы обязала педагогов «провести диагностику и отчитаться».

Другая жительница Беларуси Наталья, чей сын учится в девятом классе, рассказала DW, что их классная руководительница периодически проверяет телефоны учащихся. Она не только читает личные переписки детей, но и смотрит фотографии, видео и запросы в поисковиках.

«Нас никто заранее об этом не предупреждал. Конечно, в родительском чате было возмущение. Но классный руководитель заявила, что это не ее инициатива, а требование управления образования. Каждая школа должна отчитаться о борьбе с наркоманией, так как стало больше случаев, когда задерживают подростков», — рассказала Наталья изданию.

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В Минском комитете по образованию заявили, что учителя могут проверить телефоны школьников, если им грозит опасность, а в целом установки на проверки телефонов — нет.

Опрошенные изданием беларусские учителя рассказали, что при проверке телефонов обращают внимание на все, что может указывать на интерес ребенка к суициду, алкоголизму или наркомании. Также отслеживается сексуализированный контент и информация, которую власти Беларуси считают «экстремистской». Таковой может стать репост некоторых независимых беларусских СМИ. Если преподаватель найдет такую информацию или, например, увидит в переписке лозунг «Жыве Беларусь», который беларусские власти считают нацистским, то семью могут поставить на учет как неблагонадежную.