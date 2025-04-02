США аннулировали визу лауреата нобелевской премии мира после критики Трампа 

Власти США аннулировали визу экс-президента Коста-Рики и лауреата Нобелевской премии мира Оскара Ариаса Санчеса, сообщает Der Spiegel со ссылкой на слова самого Ариаса. Ранее он критиковал политику действующего президента США Дональда Трампа.

Политик рассказал, что получил уведомление об аннулировании визы по почте, ему не сообщили подробностей о причинах такого решения. На пресс-конференции политик сообщил, что выданная виза была туристической, он больше не собирается посещать США. Ариас подчеркнул, что, по его мнению, страна стала слишком часто использовать отмену въездных документов в качестве наказания.

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Оскар Ариас был президентом Коста-Рики в 1986-1990 и 2006-2010 годах, в 1987 году он получил Нобелевскую премию мира за миротворческую деятельность в Центральной Америке, тогда же политику вручили американскую премию имени Мартина Лютера Кинга. Ариас последовательно критикует политику США на протяжении нескольких лет. Он заявлял, что страна тратит слишком много денег на военные нужды, не уделяя должного внимания борьбе с нищетой, неграмотностью и развитию инфраструктуры.

Также политик критиковал деятельность Дональда Трампа. Она сравнил его с римским императором, отметив, что имеет ввиду его склонность к политическому давлению на маленькие государства. «Маленькой стране всегда трудно не соглашаться с правительством США, и тем более, когда президент ведет себя как римский император и говорит остальному миру, что делать», — говорил Ариас. Он отметил, что не может гарантировать, что аннулирование его визы связано именно с критикой Трампа.

В своем выступлении он повторил критические слова в адрес президента США, заметив, что страна во время его нахождения в Белом доме имеет черты авторитарного государства. Ариас отметил, что если решение принято с целью заставить его замолчать, то этого не случится.

Ранее СМИ сообщали, что США аннулируют визы студентам, которые участвовали в деятельности пропалестинских движений. «Каждый раз, когда я нахожу одного из этих сумасшедших, я лишаю его визы», — заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что не считает такие шаги нарушением права на свободу слова.