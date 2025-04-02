Сенатор-демократ критиковал Трампа 25 часов подряд

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Кори Букер выступил с критикующей президента США Дональда Трампа речью, которая продлилась 25 часов и четыре минуты. Это выступление стало самым продолжительным в истории верхней палаты Конгресса США, сообщает американский телеканал CNN.

Свою речь Букер начал вечером в понедельник, 31 марта. Поднявшись на трибуну он пообещал слушателям, что будет выступать «столько, сколько физически сможет». После этого он говорил всю ночь и весь следующий день, завершив свое выступление лишь вечером во вторник, 1 апреля. Трансляцию его речи на видеохостинге Youtube на момент ее завершения смотрели более 115 тысяч человек.

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Все выступление сенатора-демократа было посвящено критике действий Трампа на посту президента США. Так, Букер упомянул начатую Трампом торговую войну с Канадой, угрозы аннексировать Гренландию, а также масштабные сокращения финансирования механизмов социальной защиты и различных государственных ведомств, которыми после прихода Трампа к власти занимается возглавивший Департамент эффективности государственного управления миллиардер Илон Маск.

Как отмечает телеканал, несмотря на то, что речь Букера не была заранее написана, он прерывался лишь для того, чтобы ответить на вопросы аудитории.

CNN пишет, что выступление демократа стало своего рода «символическим выговором» Трампу и фактически парализовало законодательную работу американского Сената на целый день.

До сих пор самой продолжительной речью в верхней палате Конгресса США было выступление сенатора Строма Турмонда в 1957 году, которое продлилось 24 часа 18 минут и было посвящено необходимости принятия Закона о гражданских правах.