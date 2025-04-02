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Мир

Представлены самые сложные в мире наручные часы

2 минуты чтения 14:04

Старейшая швейцарская компания Vacheron Constantin представила самые сложные механические наручные часы из когда-либо созданных. Они обладают 41 функцией, отслеживают положение Солнца на небе и звенят со звуком молотков, бьющих по четырем миниатюрным гонгам, пишет CNN.

Единственная в своем роде модель часов была представлена во вторник, 1 апреля, на выставке Watches and Wonders в Швейцарии. Производитель часов заявил, что разрабатывал новую модель восемь лет и назвал ее «шедевром инноваций». 

Механизм состоит из 1521 отдельного компонента. Сообщается, что семь из тринадцати патентных заявок относятся к механизму боя. 

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Часы отображают три различных измерения времени: обычные сутки (24 часа), звездное время (время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг своей оси, примерно на четыре минуты короче календарного дня) и солнечные сутки (учитывающие изменения, связанные с эллиптической орбитой Земли). Среди множества других сложностей — астрономические функции, отслеживающие положение Солнца, его высоту, траекторию и угол относительно экватора Земли. Вращающийся дисплей с изображением 13 созвездий Зодиака можно настроить так, чтобы он показывал, когда эти звезды будут видны в небе.

По словам директора по стилю и наследию Vacheron Constantin Кристиана Сельмони, одной из задач дизайнеров было вмонтировать функции часов в корпус, достаточно компактный для комфортного ношения на запястье. Новую модель она назвал «подвигом миниатюризации» и отметил, что часовщики бренда расположили крошечные компоненты «самым логичным и компактным способом».

«Основной задачей было объединить все главные усложнения — хронометр, календарь, хронограф и звон — на одной базовой пластине и сосредоточить астрономические функции на дополнительной пластине. Благодаря такой конструкции удалось создать наручные часы с гармоничными пропорциями», — заявил он.

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Сообщается, что корпус часов изготовлен из 18-каратного белого золота и содержит более 200 драгоценных камней, в том числе несколько сапфировых дисков. Цена, по которой будут продаваться такие часы, пока не называется.

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