От жителей Великобритании потребовали сообщать о работе на Россию

Великобритания присвоила России высшую категорию в рамках Системы регистрации иностранного влияния (FIRS). Это означает, что всем, кто живет в Великобритании и работает на Россию, нужно будет задекларировать свою деятельность, сообщается на сайте правительства страны.

Отмечается, что Россия стала второй страной, получившей высшую категорию в системе. В марте этого года ее также присвоили Ирану. «Высшая категория была специально разработана, чтобы пролить свет на деятельность, которая организуется определенными иностранными державами и представляет угрозу безопасности или интересам Великобритании», — говорится в сообщении британского правительства. В нем отмечается, что Россия представляет «постоянную угрозу» для интересов в Великобритании. Это выражается в частности в кибератаках и отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году.

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«Наша новая Система регистрации иностранного влияния дает нам возможность предпринимать гораздо более жесткие действия против любой российской угрозы. Новые меры усложнят для России проведение враждебных действий против нас в будущем и еще раз продемонстрируют непоколебимую приверженность нашего правительства обеспечению безопасности нашей страны и нашего народа», — заявила Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер.

В случае отказа декларировать работу на Россию жителям Великобритании грозит тюремный срок. В пресс-релизе не указано, какой именно, однако ранее SkyNews писал, что за аналогичное действие для тех, кто работает на Иран, предусмотрено наказание в виде заключения сроком до пяти лет.

Регистрация в системе станет доступной с 1 июля этого года. В ней также предусмотрена политическая категория, в рамках которой правительство Великобритании намерено отслеживать иностранное влияние на политическую систему страны.