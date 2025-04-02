«Профессиональная невеста» выходила замуж за двадцать мужчин для их спасения от давления со стороны семьи

Жительница Китая 20 раз фиктивно выходила замуж, чтобы помочь мужчинам справиться с давлением со стороны общества. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Незамужняя Цао Мэй из города Чэнду на юго-западе Китая вот уже семь лет предлагает услуги «профессиональной невесты». Все началось в 2018 году, когда ее друг попросил притвориться его девушкой на время встречи с родителями. По данным газеты, тогда девушка осознала, что большинство молодых жителей Китая испытывают трудности со знакомствами и браком из-за давления со стороны семьи.

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За последние семь лет Цао изображала невесту на 20 свадьбах, пишет SCMP. Девушка не занимается юридическими формальностями бракосочетания, вместо этого она сосредоточена на самой свадебной церемонии. Так, для исполнения роли невесты Цао должна выучить определенные детали о себе, которые ей придумает наниматель: возраст, образование и род деятельности. Затем она знакомится с родителями «жениха» и готовится к торжеству.

Иногда к актрисе обращаются не только «женихи», которые устали от давления общества и вопросов по поводу женитьбы, но и их родители. По словам девушки, некоторые помогают своим сыновьям организовать фальшивые свадьбы, чтобы получить от гостей церемонии дорогие подарки. Другие — ищут замену невестам, которые внезапно передумали выходить замуж.

Однажды к Цао обратилась женщина, которая объяснила, что из-за финансовых трудностей настоящая невеста ее сына отменила церемонию бракосочетания, а новость о предстоящей свадьбе уже распространилась по всей деревне. Чтобы избежать этой неловкости, она попросила актрису один день побыть невестой ее сына.

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По данным газеты, в Китае существует множество онлайн-групп, где люди могут воспользоваться услугами актеров для разных жизненных ситуаций. Стандартных расценок, как отмечается, в этой сфере не существует. Цао специализируется на роли партнерш и невест и зарабатывает 1 500 юаней (200 долларов США) в день. Гонорары варьируются в зависимости от характера требуемых услуг, будь то фотосессии, помолвки или банкеты.

Девушка утверждает, что закончила Школу актерства и мастерства и обычно снимается в массовках в кино. По ее словам, всего несколько заказов от «женихов» приносят ей больше дохода, чем месяц на ее обычной работе.

Юрист из Сычуаньской юридической фирмы Hongqi Хэ Бо заявил, что роль «профессиональной невесты» сама по себе не является незаконной, однако несет определенные юридические риски из-за элементов мошенничества.

