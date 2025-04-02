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Мир

Выступление Олега Кашина на берлинской книжной ярмарке отменили после жалоб

2 минуты чтения 21:25

Публицист Олег Кашин рассказал «Осторожно Media» и «Эху», что организаторы ярмарки русскоязычной литературы в Берлине отменили его выступление, и связал это с жалобами представителей «антипутинской среды». Организаторы «Берлин Бебельплац» объяснили отмену «большим количеством писем и сообщений» от украинцев, которые возмутились запланированным выступлением Кашина.

По словам публициста, с сайта ярмарки исчез анонс его выступления, которое должно было пройти на 4 апреля, после чего его поклонники попытались выяснить, состоится ли мероприятие. 

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«Я хотел бы подчеркнуть, организаторы, насколько понимаю, люди далекие от контекста токсичных отношений внутри российской политэмиграции. И к ним претензий нет. Они думали, да, что собрать русских писателей под одной крышей, это весело, здорово, не догадываясь о том, сколько взаимного хейта в этой среде царит, ну и быть чемпионом по этому хейту мне не привыкать», — рассказал Кашин.

Позже он заявил, что отмена его выступления может быть связана с жалобами оппозиционных активистов. По словам Кашина, «лидеры антипутинской среды» не первый раз «предпринимают усилия по [его] отмене». «Ну и вот теперь удалось им нажать на нужную кнопку, добились успеха, поздравляю», — прокомментировал ситуацию публицист.

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В то же время организаторы принесли ему свои извинения и добавили, что на ярмарке будут продаваться книги Кашина. «У нас не может быть с одной стороны Олег Кашин, а с другой украинский фонд Андрея Волны, которому собираются деньги на одном из мероприятий, что мы всячески поддерживаем. Для нас украинское мнение в данном случае аргумент», — рассказала руководитель ярмарки Ольга Чеснокова.

Литературовед Глеб Морев назвал отмену выступления Кашина «актом цензуры», подчеркнув, что Кашин — «уголовно преследуемый в России иноагент» и «один из самых заметных литераторов нынешнего русского зарубежья». Морев написал, что не сможет принять участия в ярмарке. В поддержку публициста выступили также журналисты Роман Супер и Лиза Лазерсон. «Эхо» пишет, что изданию известны имена других литераторов, которые пока не решили, примут ли участие в ярмарке после скандала.

В свою очередь блогер Майкл Наки поддержал отмену выступления Кашина, а журналист Валерий Панюшкин заявил «Эху», что ярмарка в Берлине — частное мероприятие, организаторы которого «вольны приглашать или не приглашать кого угодно».

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