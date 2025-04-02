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Мир

Колумбия попросила Россию поднять затонувший корабль с сокровищами

2 минуты чтения 14:54 | Обновлено: 14:55

Посол Колумбии предложил представителям России принять участие в исследовании затонувшего у берегов страны в XVIII веке испанского галеона с грузом драгоценностей на миллиарды долларов. В интервью РИА «Новости» колумбийский дипломат рассказал, что власти страны хотят поднять корабль или его груз как можно скорее, опасаясь расхищения ценностей охотниками за сокровищами.

Посол Эктор Исидро Аренас Нейра сообщил, что корабль нашли еще в 2015 году, однако он лежит на глубине 600 метров, где проводить работы сложно и дорого. Галеон называется «Сан-Хосе», он потонул во время боя с британскими кораблями в 1708 году, пишут РИА «Новости».

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Остов корабля лежит в колумбийских территориальных водах, поэтому Колумбия объявила все, что с ним связано, своим культурным и археологическим наследием. Однако право на ценности оспорили Испания «и другие страны», коренные народы Боливии, а также участвовавшие в поиске «Сан-Хосе» и исследовательских работах частные компании, сообщил дипломат.

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Когда споры завершатся, «было бы замечательно», если бы представители России смогли участвовать в исследовании корабля и «связанного с ним наследия», уточнил посол.

«Самое главное, чтобы это достояние не оказалось в руках охотников за сокровищами, которые хотят на нем заработать. Мы же хотим, чтобы уважалось историческое наследие», — сказал Аренас Нейра.

В феврале президент Колумбии Густаво Педро предложил легализовать кокаин, поскольку производимый в его стране наркотик «не более плох, чем виски». Продажа кокаина «как вина» поможет ликвидировать наркобизнес, объяснил президент. По его словам, миру в целом и США в частности больше угрожает не кокаин, а распространение фентанила, «фармацевтического препарата американских транснациональных корпораций».

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