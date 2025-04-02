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Мир

СМИ рассказали об изменении роли Маска в Белом доме и назвали его «политической обузой»

2 минуты чтения 19:46

Президент США Дональд Трамп сообщил своему ближайшему окружению, что миллиардер Илон Маск в ближайшие недели перестанет выполнять свои нынешние обязанности в Белом доме. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три анонимных источника.

Как пишет издание, изменение политической роли Маска произошло на фоне того, что некоторые сотрудники администрации Трампа и многие внешние союзники разочарованы непредсказуемостью решений миллиардера и видят в нем политическую обузу. Они считают Маска неуправляемой силой, у которой возникали проблемы с донесением своих планов до министров.

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Politico также пишет, что отстранение Маска от его нынешних обязанностей говорит об изменениях в его отношениях с Трампом. Месяцем ранее чиновники Белого дома были уверены, что бизнесмен задержится там «надолго». В то же время, по данным издания, Трамп по-прежнему доволен деятельностью миллиардера. Они обоюдно решили, что что Маску пора вернуться в сферу бизнеса и занять «вспомогательную роль» в правительстве.

Один из источников Politico заявил, что Маск, вероятно, сохранит неофициальную роль советника и продолжит время от времени появляться в Белом доме. По словам собеседников издания, переход бизнесмена на другую позицию совпадает с окончанием его 130-дневных полномочий в качестве «особого государственного служащего» — этот статус освобождает его от некоторых этических правил и правил конфликта интересов. Эти полномочия Маска должны истечь в конце мая или начале июня.

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По данным издания, сторонники Маска считают, что его переход обусловлен в том числе тем, что он в рамках деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) может сократить лишь ограниченное количество государственных учреждений, не причинив значительного ущерба.

Politico отмечает, что многие приближенные Трампа испытывают облегчение на фоне ожидаемого перехода Маска и надеются, что «череда сюрпризов DOGE» подойдет к концу.

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