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Интернет и мемы

Женщина выбросила флешку с биткоинами на миллионы долларов

2 минуты чтения 13:58 | Обновлено: 14:11

В Великобритании 34-летняя учительница начальных классов Элли Харт случайно выбросила USB-флешку своего партнера 36-летнего веб-разработчика Тома, на которой были биткоины стоимостью почти четыре миллиона долларов. Об этом сообщают таблоиды Daily Star и Mirror

Во время уборки Харт нашла в ящике черную флешку, которая лежала там вместе со старыми квитанциями, спутанными проводами и севшими батарейками. Женщина подумала, что это одна из ее школьных флешек, и выбросила все в мусорное ведро. 

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Спустя какое-то время Том поинтересовался не видела ли Харт его черную флешку.  «Я замерла. Я сразу все поняла. Мое сердце просто упало. Я сказала ему: “Кажется, я ее выбросила”», — вспоминает женщина, отмечая, что в тот момент ей стало очень плохо. 

Она рассказала, что они с Томом «перерыли все мусорные мешки, но понимали, что уже слишком поздно». 

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Mirror пишет, что Том приобрел биткоины еще в 2013 году. Тогда одна монета стоила не дороже полутора тысяч долларов. За несколько лет стоимость криптовалюты выросла в разы и на момент утраты стоимость хранившейся на флешке криптовалюты составляла 3,7 миллиона долларов. 

«Том был потрясающим. Он не кричал, не обвинял меня, но молчание говорило само за себя. Эти деньги могли бы стать нашим будущим — домом, отпуском, всем — а я выбросила их вместе с ненужной почтой», — поделилась Харт. 

По ее словам, она постоянно прокручивает в голове тот, момент, когда она выкинула флешку с миллионами долларов. «Я бы сделала все, чтобы это исправить», — добавила женщина. Она также подчеркнула, что никогда раньше не думала, что нечто столь ценное может выглядеть таким обыденным.

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