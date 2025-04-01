Ведущий НТВ назвал «пидором» лучшего друга Спанч Боба

Ведущий пропагандистского шоу «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин назвал «пидором» Патрика, персонажа мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» во время одного из своих последних эфиров. На это обратила внимание Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

В ответ на реплику одного из участников программы Норкин заявил, что «Патрик из Спанч Боба — пидор» и попросил «не навязывать нам здесь ЛГБТ». Упомянувшему этого персонажа гостю эфира он обещал «подробнее рассказать» об этом факте позже.

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Ранее российские и мировые СМИ уже обсуждали ориентацию главного героя мультфильма, Губки Боба. Это произошло после того, как телеканал Nickelodeon, на котором транслировался «Губка Боб Квадратные Штаны» использовал этого персонажа в посте-поздравлении ЛГБТ-сообщества в социальной сети Twitter (ныне X).

Пользователи интернета после публикации поспорили об ориентации Губки Боба — среди высказанных мнений были и теории о его гомосексуальности. Однако создатель персонажей Стивен Хилленбург еще в 2005 году заявил, что и Патрик, и Губка Боб не задумывались в качестве гомосексуальных персонажей. В разговоре с медиа People он подтвердил, что они асексуальны. Хилленбург назвал надуманными теории о том, что отношения двух персонажей является иллюстрацией гомосексуального образа жизни.

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В российских пропагандистских телевизионных передачах также обсуждали эту тему. Тогда мультфильм назвали «попыткой навязать свои ценности всему миру» со стороны «американской киноиндустрии». Сюжет использовался ведущими для разговора о «нетрадиционных ценностях», однако речь шла лишь об одном персонаже — Губке Бобе.