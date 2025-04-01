В России появились поддельные смартфоны с предустановленным вирусом

Эксперты по кибербезопасности обнаружили на рынке смартфонов подделки популярных моделей на операционной системе Android с предустановленным вирусом. Об этом РБК сообщили в компании «Лаборатория Касперского».

Там рассказали, что речь идет о новой версии троянской программы Triada. Ей заражают новые устройства, которые выдают за популярные модели и продают в неавторизованных магазинах по сниженным ценам.

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Как отметили специалисты «Лаборатории Касперского», благодаря предустановке вредоносная программа получает неограниченный доступ ко всем приложениям на устройстве. В результате вирус может красть криптовалюту, аккаунты пользователей в мессенджерах и социальных сетях, в частности в Telegram и TikTok, отправлять сообщения от лица владельца устройства, подменять номера во время звонков, следить за активностью жертвы в браузерах и блокировать сетевые соединения.

При этом продавцы, торгующие зараженными подделками, могут сами не знать об этом. «Вероятно, на одном из этапов цепочка поставок оказывается скомпрометированной, поэтому в магазинах могут даже не подозревать, что продают смартфоны с Triada», — заявил эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин.

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По данным компании, жертвами нового вируса уже стали более 2,6 тысячи человек в разных странах, большинство из которых — в России. Так, с июня 2024 по март 2025 года вредоносной программе удалось похитить и перевести на кошельки злоумышленников криптовалюту на сумму около 270 тысяч долларов. При этом в компании отметили, что в реальности сумма может быть больше, так как переводы некоторых видов криптовалют невозможно отследить.

В феврале «Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении первого в мире вируса, способного похищать информацию с изображений, хранящихся в смартфонах iPhone.

