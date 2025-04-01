В Китае разрешили эксплуатацию летающих такси

Управление гражданской авиации Китая впервые в истории страны выдало лицензии двум компаниям на эксплуатацию автономных пассажирских беспилотников. Таким образом, Китай совершил важный шаг в индустрии коммерческих летающих такси, пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Сертификаты на использование воздушных судов получили компании EHang Holdings и Hefei Hey Airlines в минувшую субботу. Эти документы дают право использовать беспилотные летательные аппараты для предоставления коммерческих пассажирских услуг, включая экскурсии по городу.

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«Мы считаем, что туризм на малых высотах будет началом этого нового бизнеса. Городские экскурсии EHang могут ускорить развитие этой отрасли», — сообщили эксперты крупнейшего китайского инвестиционного банка Citic Securities.

Отмечается, что за последние месяцы Пекин предпринял ряд шагов, направленных на ускорение развития сектора низковысотной экономики, которая включает в себя как дроны для доставки, так и дирижабли и летающие автомобили. По данным газеты, власти поддерживают эту отрасль и называют ее драйвером экономического роста. Во время выступления перед Всекитайским собранием народных представителей в начале марта премьер-министр Ли Цян даже поставил низковысотную экономику в один ряд с биопроизводством, квантовыми вычислениями, искусственным интеллектом и мобильными сетями 6G.

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Согласно отчету исследовательской группы Hurun, в 2025 году стоимость низковысотной экономики Китая составит 1,5 триллиона юаней (207 миллиардов долларов США) и может вырасти до 2,5 триллионов юаней к 2035 году. Сообщается, что в числе основных игроков китайского рынка — специализированные стартапы, такие как EHang и Feihang Aviation, а также традиционные автопроизводители, такие как Xpeng и Geely. Кроме того, эти компании конкурируют с мировыми гигантами, включая Boeing, Airbus и бразильскую Embraer.

