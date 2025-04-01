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Мир

Российского врача в Литве уволили из-за подозрений в шпионаже

2 минуты чтения 18:58

Администрация вильнюсской больницы уволила российского врача из-за подозрения в шпионаже, сообщает местное СМИ LRT со ссылкой на информацию из департамента государственной безопасности Литвы и комментарии представителей больницы.

По мнению коллег, Кирилл В. проявлял слишком большой интерес к политическим взглядам врачей-ординаторов и занимался сбором «чрезмерного» количества информации. Администрация больницы подтвердила журналистам, что врач с марта больше не является сотрудником их учреждения, заявив об истечении срока трудового договора. Других причин в разговоре с LRT названо не было.

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Журналисты также сообщают, что другие врачи клиники самостоятельно обратились в департамент государственной безопасности Литвы с просьбой проверить, не угрожают ли действия Кирилла В. безопасности государства. LRT утверждает, что его непосредственный руководитель в больнице уже был вызван на допрос. В самом департаменте отказались предоставить информацию о ходе расследования, сославшись на невозможность публичного разглашения таких сведений.

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LRT утверждает, что до приезда в Литву российский врач работал на форуме, в котором также принимали участие Владимир Путин и министр обороны России Андрей Белоусов. Фотографию с ним Кирилла В. журналисты использовали в качестве иллюстрации к материалу. Также они отмечают, что специалист ранее занимал «высокие должности» в российских государственных фондах и компаниях, а также активно участвовал в общественной жизни. LRT не приводит названий таких компаний.

Ранее журналисты отмечали, что подозрение у коллег вызвал и факт того, что прекрасно владеющий английским и литовским языками Кирилл В. после переезда в Литву устроился лишь на неполный рабочий день в приемном отделении вильнюсской больницы. При этом россиянин легально получил лицензию медицинского врача, ПМЖ в стране он получил как член семьи гражданина Литвы.

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