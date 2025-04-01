Пользователи Tinder смогут попрактиковаться во флирте с чат-ботами

Компания Match Group Inc., которой принадлежит дейтинг-приложение Tinder, представила новую игровую функцию для пользователей. Она позволит им пофлиртовать с чат-ботом, на основе искусственного интеллекта от OpenAI, в рамках комедийных романтических сценариев, пишет Bloomberg.

Так, общаясь с чат-ботом, который инициирует одну из сцен знакомства, пользователи будут получать очки за проявление любопытства и теплоты во время беседы, и в конечном итоге смогут «выиграть», если виртуальный собеседник согласится на свидание.

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Агентство пишет, что пользователь сможет сделать не более пяти попыток в день, а каждый «раунд» игры займет около трех минут. Эти ограничения призваны «предотвратить чрезмерную зависимость» пользователей от общения с ИИ.

«Цель этих игр состоит в том, чтобы предоставить пользователям веселое, свободное от осуждения пространство для экспериментов и потенциального обретения уверенности в себе, прежде чем начать общение в реальной жизни», — прокомментировала новую функцию вице-президент Tinder по продуктам, росту и доходам Хиллари Пейн.

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Bloomberg отмечает, что Tinder в развитии своего продукта сделал ставку на поколение Z, представители которого сейчас составляют около половины пользовательской базы приложения. В частности, с помощью мини-игр компания надеется повысить вовлеченность и возобновить рост пользовательской базы, которая начала сокращаться в 2023 году.

Как сообщается, пока новая функция доступна только для пользователей из США и только на устройствах Apple.