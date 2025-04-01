EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Пользователи Tinder смогут попрактиковаться во флирте с чат-ботами

2 минуты чтения 12:21

Компания Match Group Inc., которой принадлежит дейтинг-приложение Tinder, представила новую игровую функцию для пользователей. Она позволит им пофлиртовать с чат-ботом, на основе искусственного интеллекта от OpenAI, в рамках комедийных романтических сценариев, пишет Bloomberg. 

Так, общаясь с чат-ботом, который инициирует одну из сцен знакомства, пользователи будут получать очки за проявление любопытства и теплоты во время беседы, и в конечном итоге смогут «выиграть», если виртуальный собеседник согласится на свидание. 

Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia
Мир20 минут чтения

Агентство пишет, что пользователь сможет сделать не более пяти попыток в день, а каждый «раунд» игры займет около трех минут. Эти ограничения призваны «предотвратить чрезмерную зависимость» пользователей от общения с ИИ. 

«Цель этих игр состоит в том, чтобы предоставить пользователям веселое, свободное от осуждения пространство для экспериментов и потенциального обретения уверенности в себе, прежде чем начать общение в реальной жизни», — прокомментировала новую функцию вице-президент Tinder по продуктам, росту и доходам Хиллари Пейн. 

Я переехала в США, и мне не понравилось 
Я переехала в США, и мне не понравилось 
За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем
Общество8 минут чтения

Bloomberg отмечает, что Tinder в развитии своего продукта сделал ставку на поколение Z, представители которого сейчас составляют около половины пользовательской базы приложения. В частности, с помощью мини-игр компания надеется повысить вовлеченность и возобновить рост пользовательской базы, которая начала сокращаться в 2023 году. 

Как сообщается, пока новая функция доступна только для пользователей из США и только на устройствах Apple.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Мир
Бывший официант построил самую дорогую компанию мира
Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia
00:01
Я переехала в США, и мне не понравилось 
Общество
Я переехала в США, и мне не понравилось 
За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем
00:01 31 марта
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Криминал
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Мужчина почти всю жизнь сидит в тюрьме за жестокие убийства. Ему сочувствуют, ведь он убивал только «плохих»
17:07 30 марта
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Мир
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Проект все время переносят, и он растет в цене. «Мегатоннель» пытаются реализовать уже 20 лет
00:01 30 марта
Мачеха 20 лет издевалась над пасынком
Криминал
Мачеха 20 лет издевалась над пасынком
Она морила его голодом и держала взаперти. Пленнику удалось спастись, устроив поджог
17:00 29 марта
Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Мир
Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Его фотосерия, посвященная протестам в Грузии, возмутила и украинцев, и грузин, и россиян. Но есть и другие победители
00:01 29 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования