СМИ: Индия ищет альтернативы российской нефти из-за угроз Трампа

Индийские компании, закупающие нефть в России, начали искать альтернативных поставщиков из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции на российские энергоносители. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на трейдеров, осведомленных о соответствующих тендерных заявках.

По их словам, дополнительные поставки в мае из таких регионов, как Ближний Восток, Северное море и Средиземное море ищут индийские государственные компании Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp.

Бывший официант построил самую дорогую компанию мира Он переехал в США, не зная языка, а созданный им стартап чуть не обанкротился. Это была Nvidia Мир 20 минут чтения

Кроме того, после недавних заявлений Трампа выросли в цене нефтяные фьючерсы. Так, фьючерсы на нефть американского сорта WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 3,1%, Издание отмечает, что схожая ситуация на нефтяном рынке наблюдалась после введения нового пакета американских санкций против российского нефтяного сектора в январе.

Накануне Трамп в очередной раз заявил, что рассчитывает на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией, в противном случае пригрозив введением вторичных санкций на российскую нефть.

Я переехала в США, и мне не понравилось За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем Общество 8 минут чтения

«Я хочу убедиться, что он [Владимир Путин] доведет дело до конца, и я думаю, что так и будет. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть. Но я думаю, что я сделал бы что-то, если бы считал, что он не выполняет свою работу», — сказал Трамп.

Таким образом президент США повторил свои угрозы от 30 марта. Тогда он заявил, что, если перемирие в Украине не удастся заключить по вине российской стороны, то США в течение месяца введут вторичные санкции и «25-процентный тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах».