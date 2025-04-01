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Мир

СМИ: Индия ищет альтернативы российской нефти из-за угроз Трампа

2 минуты чтения 10:07

Индийские компании, закупающие нефть в России, начали искать альтернативных поставщиков из-за угроз президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции на российские энергоносители. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на трейдеров, осведомленных о соответствующих тендерных заявках.

По их словам, дополнительные поставки в мае из таких регионов, как Ближний Восток, Северное море и Средиземное море ищут индийские государственные компании  Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. 

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Кроме того, после недавних заявлений Трампа выросли в цене нефтяные фьючерсы. Так, фьючерсы на нефть американского сорта WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 3,1%, Издание отмечает, что схожая ситуация на нефтяном рынке наблюдалась после введения нового пакета американских санкций против российского нефтяного сектора в январе.

Накануне Трамп в очередной раз заявил, что рассчитывает на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией, в противном случае пригрозив введением вторичных санкций на российскую нефть.

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«Я хочу убедиться, что он [Владимир Путин] доведет дело до конца, и я думаю, что так и будет. Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть. Но я думаю, что я сделал бы что-то, если бы считал, что он не выполняет свою работу», — сказал Трамп.

Таким образом президент США повторил свои угрозы от 30 марта. Тогда он заявил, что, если перемирие в Украине не удастся заключить по вине российской стороны, то США в течение месяца введут вторичные санкции и «25-процентный тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах».

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