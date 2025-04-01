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Мир

Цена за электричество во Франции упала ниже нуля из-за солнечной энергетики

2 минуты чтения 18:54

Стоимость мегаватт-часа во Франции сегодня днем опускалась до -413 евро из-за развития в стране солнечной энергетики и ясной погоды, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржи электроэнергии European Power Exchange.

Агентство объяснило, что во Франции пока нет достаточного количества аккумуляторных батарей, чтобы накапливать полученное от солнечной энергии электричество. Из-за этого производителям не удается сглаживать пики и спады в поставках и приходится доплачивать потребителям, чтобы они забирали излишки электроэнергии. Обычно проблема с избытком электроэнергии возникает в дневное время около полудня, а также в весенний и летний период.

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Аналитики издания также связывают развитие солнечной энергетики во Франции со снижением стоимости компонентов для электростанций. Благодаря этому Франция до конца этого года планирует увеличить выработку на 4,8 гигаватт по сравнению с 2024 годом. Согласно Bloomberg New Energy Finance, мощности солнечных станций будут расти как минимум до 2035 года.

Издание отмечает, что из-за развития «зеленой» энергетики отрицательные цены встречаются на торгах все чаще. Это явление стало проблемой для производителей, так как оно снижает доходы, и им придется решить этот вопрос в ближайшее время.

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Центр климатического анализа Ember сообщил, что в прошлом году солнечная электрогенерация обогнала угольную. Согласно исследованию, на солнечную энергетику пришлось 11 процентов от общего объема, а на угольную — 10 процентов. Доля сжигания природного газа для выработки электричества снижается пятый год подряд и сейчас составила 16 процентов.

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