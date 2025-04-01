Американки справляются с потерей ребенка с помощью гиперреалистичных кукол

Гиперреалистичные куклы приобретают популярность у женщин в США, а контент с ними становится вирусным в социальных сетях, сообщает The Times со ссылкой на рассказы их владелиц. На публикацию обратила внимание «Коса».

Владельца студии, в которой создают таких кукол, Мария Тригг рассказала журналистам, что их покупают женщины, потерявшие своего ребенка, а также не имеющие возможность родить из-за бесплодия.

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Журналисты отмечают, что куклы действительно очень похожи на младенцев — у них есть нежный розовый румянец на щеках, локтях и коленях, еле заметные зеленые вены на висках, а конечности свисают, как у настоящего ребенка. Куклы выдают в помещениях, похожих на роддом — они лежат в пеленках и люльках, о них «заботятся» медсестры в униформе. Покупательницам выдают свидетельство о рождении, а также измеряют вес и рост куклы.

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У одной из героинь материала, Пегги Минко, есть уже десять таких кукол. «Я знаю, что это не мой ребенок, это большая стигма среди людей, которые просто не понимают, как иногда они исцеляют людей» — рассказала Минко. Журналисты отмечают, что женщина потеряла собственного ребенка 20 лет назад и назвала одну из кукол в честь своего умершего сына.

Мария Тригг отметила, что у аккаунта ее студии в TikTok почти три миллиона подписчиков, однако такой контент не всегда оценивается людьми положительно. Иногда они называют его «болезненным», «сумасшествием», «пропагандой зависимости» или «игрой в смерть».

«Они не понимают сути того, что мы делаем. Вы делаете это, потому что это приносит вам радость», — отметила Тригг. Куклы в ее магазине стоят в среднем тысячу долларов, однако есть и более дешевые экземпляры. Созданием кукол занимаются ее родители, они вручную создают все детали, чтобы сделать их более реалистичными. Тригг вместе с мужем придумывают контент для соцсетей и концепцию всего проекта.