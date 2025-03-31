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Мир

Зумеров заманивают в офис через TikTok

2 минуты чтения 18:55

Транснациональные компании нанимают штатных инфлюенсеров для привлечения внимания зумеров к работе в корпорациях, сообщает The Times. Их ролики в TikTok об условиях работы в офисе становятся новым трендом.

Журналисты отмечают, что такой контент обретает популярность, однако он противоречит общей установке зумеров на недопустимость офисной работы. Ранее The Times со ссылкой на данные собственного исследования отмечал, что лишь один из десяти представителей данного поколения хочет работать полный рабочий день в офисе.

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Журналисты сообщают, что сами инфлюенсеры уверены в том, что контент об офисной работе становится популярным из-за интереса к устройству корпоративной жизни. Многие из людей в возрасте 18-27 лет до эпидемии ковида учились в школе или университете, либо только устроились на работу. Они никогда не работали в офисе или провели большую часть своей карьеры в режиме удаленной работы.

Содержание роликов строится вокруг нескольких тем — ежедневной рутины офисных сотрудников, подготовке к выходу из дома, подбору одежды и дороги на работу. Журналисты отмечают, что такой контент становится популярнее в TikTok.

Создатели контента отмечают, что многие молодые люди используют такой контент для того, чтобы сформировать представление о будущем месте работы. Так зумеры пытаются получить больше информации о реальной атмосфере в коллективе.

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The Times со ссылкой на данные исследования сайта Unifrog отмечает, что около 70 процентов студентов откажутся принимать предложение о работе без посещения рабочего места. Глава отдела по работе с работодателями Unifog Кэролайн Коллинз отметила, что считает просмотр соцсетей для понимания устройства рабочей атмосферы в компании одним из способов получения дополнительной информации.

«Посмотреть на сайте — это одно, но они [студенты] хотят видеть мельчайшие подробности, насколько усердно работают люди, как устроена столовая», — считает Коллинз. Она также подчеркнула, что ролики в TikTok будут успешно работать, если компании будут демонстрировать реальное устройство работы в офисе.

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