Ученые разработали аппарат для мгновенного перевода мысли в речь

Ученые создали и протестировали аппарат, способный мгновенно переводить мысли в речь, сообщает Assosiated Press со ссылкой на данные исследования ученых из США. Они уверены, что эта технология может стать доступной пациентам в течение десяти лет.

Исследователи протестировали изобретение вместе с 47-летней женщиной, которая потеряла способность говорить после перенесенного инсульта 18 лет назад. Они также использовали старые записи ее голоса, чтобы искусственный интеллект произносил предложения на его основе.

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В ходе эксперимента в организм женщины имплантировали устройство типа «мозг-компьютер», которое записывало и анализировало активность мозга во время устного произнесения предложений. Затем они научились переводить нейронную активность в единицы звука, которые превращались в слышимую речь.

Журналисты отмечают, что это не первый случай использования устройств с похожим устройством. Однако обычно они трансформируют мысль в речь с ощутимой задержкой — это затрудняет коммуникацию. Исследователи утверждают, что они смогли решить эту проблему. «Это довольно большой прогресс в нашей области», — отметил ученый Джонатан Брумберг из лаборатории речи и прикладной нейробиологии в Университете Канзаса, США. Он не принимал участия в исследовании.

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Сама система работает аналогично существующим алгоритмам расшифровки встреч или телефонных разговоров в реальном времени, утверждает Гопала Ануманчипалли, один из авторов исследования. Уникальность аппарата в том, что он способен отправлять в диктофон участки длиной в половину слога. «Он обрабатывает ее [речь] на лету», — заявил Ануманчипалли.

Ученые отметили, что их разработка нуждается в дополнительном тестировании — без этого ее невозможно начать использовать повсеместно. Однако они уверены, что при должном уровне инвестиций в разработку технологии, это станет возможно в течение ближайших десяти лет.