Частое использование чат-ботов может приводить к эмоциональной зависимости

Регулярное использование чат-ботов может вызывать эмоциональную зависимость от них и повышать уровня одиночества, сообщает Bloomberg со ссылкой на совместное исследование OpenAI и Массачусетского технологического института. В ходе него использовались различные версии ChatGPT.

Ученые наблюдали за респондентами, которые общались с голосовой или текстовой версией чат-бота не менее пяти минут в день. Они отметили, что доверяющие чат-боту люди, которые склонны эмоционально привязываться к людям, чувствуют себя более одинокими и эмоционально зависимыми от ChatGPT.

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При этом в другой части исследования ученые подробнее проанализировали характер общения людей с чат-ботами. Журналисты отмечают, что для эмоциональных разговоров ChatGPT все же используется редко. Значительной разницы в эмоциональной привязке между пользователями текстовой и голосовой версий исследователи не обнаружили.

Bloomberg отмечает, что состоящее из двух частей исследование не проходило экспертной проверки, а его результаты пока нельзя использовать для выдвижения научных выводов и гипотез. Аспирант Массачусетского технологического института и соавтор работы Кэти Менгинг Фанг отметила, что для улучшения качества выводов в будущем необходимо провести замеры времени использования чат-бота в качестве основного фактора исследования, а также сравнить показатели с контрольной группой, которая вообще не будет использовать ChatGPT.

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Ранее мать подростка из США обвинила корпорацию Google и компанию-разработчика искусственного интеллекта Character Technologies в создании чат-бота, который довел ее сына до самоубийства. Женщина заявила, что искусственный интеллект, имитировавший общение с вымышленной героиней сериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен, сформировал «антропоморфные, гиперсексуальные и пугающе реалистичные переживания» у ее сына.

Она утверждает, что ребенок влюбился в персонажа, а после того, как родители заметили изменения в его поведении и на время отняли телефон, склонил к суициду. Character Technologies и Google отверают обвинения, отмечая, что чат-бот неоднократно отговаривал ребенка от этого шага.