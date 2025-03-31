Один из самых зеленых городов мира оштрафовали за неэкологичность

Шведский город Гетеборг оштрафован на 150 тысяч крон (около 15 тысяч долларов) за невыполнение цели по переходу на возобновляемые источники энергии, сообщает Би-би-си. В Глобальном индексе устойчивости Гетеборг занимает второе место, а в 2023 и 2016 годах он возглавлял этот рейтинг. Этот индекс оценивает уровень экологии в городе, социальную обстановку и доступность услуг для туристов.

В 2022 году Гетеборг взял кредит на устойчивое развитие, с помощью которого власти финансируют переход города на возобновляемые источники энергии для производства тепла, замену городских автомобилей на электромобили, сокращение потребления энергии в муниципальных зданиях и развитие беднейших районов города.

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Ежегодно Гетеборг отчитывается перед банком о достижении целей в устойчивом развитии и получает либо скидку, либо штраф по своему кредиту. В первые два года работы программы город избегал штрафов, однако в этот раз кредиторы посчитали, что город не выполнил цель по переходу на возобновляемые источники энергии.

При этом Би-би-си отмечает, что Гетеборг получит от кредиторов скидки за достижение целей по улучшению социальной ситуации и экономии энергии, которые покроют назначенный штраф.

Чиновник из администрации Гетеборга Фредерик Блок объяснил изданию, что власти специально поставили перед собой амбициозные цели по устойчивому развитию, чтобы приблизиться к низкоуглеродной экономике к 2030 году.

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Матс Олауссон, старший консультант в шведском банке SEB, который является ведущим кредитором Гетеборга, заявил, что банк часто отклоняет заявки на выдачу кредита для устойчивого развития из-за недостаточно амбициозных целей. В то же время он отметил, что исполнение всех обязательств по этой программе — сложная задача для компаний или органов власти.

Первое место в Глобальном индексе устойчивости сейчас занимает столица Финляндии Хельсинки, на третьем месте находится Копенгаген, далее идут норвежский Берген и датский Орхус.