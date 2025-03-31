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Мир

Один из самых зеленых городов мира оштрафовали за неэкологичность

2 минуты чтения 14:01

Шведский город Гетеборг оштрафован на 150 тысяч крон (около 15 тысяч долларов) за невыполнение цели по переходу на возобновляемые источники энергии, сообщает Би-би-си. В Глобальном индексе устойчивости Гетеборг занимает второе место, а в 2023 и 2016 годах он возглавлял этот рейтинг. Этот индекс оценивает уровень экологии в городе, социальную обстановку и доступность услуг для туристов.

В 2022 году Гетеборг взял кредит на устойчивое развитие, с помощью которого власти финансируют переход города на возобновляемые источники энергии для производства тепла, замену городских автомобилей на электромобили, сокращение потребления энергии в муниципальных зданиях и развитие беднейших районов города.

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Ежегодно Гетеборг отчитывается перед банком о достижении целей в устойчивом развитии и получает либо скидку, либо штраф по своему кредиту. В первые два года работы программы город избегал штрафов, однако в этот раз кредиторы посчитали, что город не выполнил цель по переходу на возобновляемые источники энергии.

При этом Би-би-си отмечает, что Гетеборг получит от кредиторов скидки за достижение целей по улучшению социальной ситуации и экономии энергии, которые покроют назначенный штраф.

Чиновник из администрации Гетеборга Фредерик Блок объяснил изданию, что власти специально поставили перед собой амбициозные цели по устойчивому развитию, чтобы приблизиться к низкоуглеродной экономике к 2030 году.

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Матс Олауссон, старший консультант в шведском банке SEB, который является ведущим кредитором Гетеборга, заявил, что банк часто отклоняет заявки на выдачу кредита для устойчивого развития из-за недостаточно амбициозных целей. В то же время он отметил, что исполнение всех обязательств по этой программе — сложная задача для компаний или органов власти.

Первое место в Глобальном индексе устойчивости сейчас занимает столица Финляндии Хельсинки, на третьем месте находится Копенгаген, далее идут норвежский Берген и датский Орхус.

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