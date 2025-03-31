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Мир

Apple собирается превратить айфон в «личного врача»

2 минуты чтения 20:23 | Обновлено: 20:25

Компания Apple готовится к самому масштабному за все время своего существования прорыву в области создания сервисов для диагностики и лечения болезней, сообщило Bloomberg. Издание узнало, что команда, которая в Apple отвечает за медицинские сервисы, сейчас работает над проектом «Шелковица» — полным обновлением приложения «Здоровье», призванного сделать айфон «личным врачом».

Команда собирается добавить в приложение искусственный интеллект, который будет стараться имитировать настоящего врача. Два года назад проект носил рабочее название «Кварц». С тех пор он претерпел ряд изменений и привлек к работе другие подразделения Apple, в том числе группу сотрудников, которая занимается искусственным интеллектом. Первое обновление «Здоровья» запланировано на весну или лето следующего года, пишет Bloomberg.

Согласно проекту будущего обновления, приложение «Здоровье» продолжит собирать данные с устройств (iPhone, Apple Watch, наушники или продукты сторонних производителей), а искусственный интеллект будет использовать эту информацию, чтобы предлагать индивидуальные рекомендации о способах улучшения здоровья.

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Сейчас Apple обучает ИИ-агента, используя компетенции врачей, которые есть у компании в штате. Apple также планирует привлечь сторонних врачей, в том числе специалистов по сну, питанию, физиотерапии, психическому здоровью и кардиологии. С их помощью компания собирается записать множество видеороликов, которые смогут помочь пользователям разобраться в своем состоянии и способах улучшения образа жизни.

Например, если «Здоровье» получит данные о снижении частоты сердечных сокращений, может появиться видеоролик, объясняющий владельцу айфона риски сердечных заболеваний.

Bloomberg выяснило, что Apple открывает специальный центр недалеко от Окленда в Калифорнии, где врачи смогут снимать видеоконтент для приложения. Компания также стремится найти известного врача, способного стать своего рода лицом обновленного сервиса, который некоторые сотрудники Apple предварительно назвали «Здоровье+».

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В обновленном приложении будет уделено внимание и отслеживанию продуктов питания. До сих пор Apple в основном избегала этой области, хотя приложение «Здоровье» позволяет вводить данные о пищевой ценности съеденных продуктов. Масштабное внедрение системы отслеживания продуктов питания приведет к появлению сервисов контроля веса вроде MyFitnessPal, и Noom, пишет издание.

Apple также работает над функциями, которые позволят «Здоровью» подключаться к камерам на своих устройствах, например, на задней панели айфона. Идея заключается в том, чтобы позволить ИИ-агенту изучать тренировки пользователей и давать рекомендации по улучшению техники. В конечном итоге это может повлиять на другие сервисы Apple, включая существующую платформу «Фитнесс+».

Над «Шелковицей» работают руководитель группы врачей в штате Apple Сумбул Десаи и главный операционный директор компании Джефф Уильямс. Для Десаи эта работа является главным приоритетом — и практически основным направлением деятельности, пишет Bloomberg. Главный врач Apple стремится избежать предыдущих неудач, с которыми сталкивалось подразделение, например, таких как сбой в работе приложения для общения пользователей с медицинскими специалистами.

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