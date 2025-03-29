Сантехник засорил трубу из-за отказа оплатить работу

Сотрудник сантехнической компании в американском штате Индиана специально забил трубу, чтобы заставить ресторан тайской кухни оплатить оказанные ранее услуги по прочистке жироуловителя, сообщает The Independent со ссылкой на сообщения местных СМИ и комментарии представителей ресторана.

Операционный менеджер Thai Bistro & Bar Джесси Сандерс рассказал, что ресторан обратился за услугой по очистке трубы, сантехники прочистили засор, но он снова образовался уже через три дня. За повторную прочистку компания запросила значительно больше денег. Администрация ресторана высказывала недовольство и заявила, что не считает правильным взимать плату в такой ситуации. В ответ сантехники решили засорить трубу, чтобы ресторан все же оплатил выставленный счет.

Я работаю могильщиком Моя работа помогает ценить время и жизнь, а люди постоянно дают нам водку. Заменить нас некому Общество 10 минут чтения

На следующий день после этого спора представители сантехнической компании вернулись на объект и разместили воздушный шарик в жироуловителе. Журналисты сообщили, что сантехники посчитали это действие допустимой обеспечительной мерой до получения подтверждения оплаты.

Представители ресторана заявили, что они не отказывались оплатить оказанные услуги. На своей странице в Facebook администрация сообщила, что решила оплатить прочистку трубы позже, на что ресторан имел право. Разместивший воздушный шар сантехник заявил работникам ресторана, что у них есть час на принятие решения — после этого он уедет на выходные.

Я русский и служу на авианосце США Тут всем плевать, откуда я родом. Зато достойно платят, кормят креветками и дают играть в приставку Общество 26 минут чтения

«Если бы мы оставили воздушный шар там, он бы переполнил ресторан грязной водой из жироуловителя. По сути, нам пришлось бы закрыться», — рассказал Джесси Сандерс. Он попросил полицию разрешить спор ресторана и сантехнической компании, однако правоохранители сообщили, что такой вопрос должен решать суд.

Thai Bistro & Bar оплатил счет, после чего сантехник устранил созданным им же засор. Представитель ресторана рассказал, что перевод был отмечен как «оплаченный в знак протеста».