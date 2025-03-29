Мужчина ворвался в кафе с пистолетом и требовал бесплатную шаурму

В Петергофе в пятницу вечером мужчина ворвался в кафе с пистолетом и потребовал его бесплатно обслужить. Об этом сообщает полиция Санкт-Петербурга.
По данным полиции, около 10 вечера 38-летний житель Петергофа угрожал пистолетом сотруднику кафе быстрого питания на Чебышевской улице, требуя бесплатную шаурму. Сотрудники полиции Петродворцового района после сообщения о попытке ограбления приехали в кафе и задержали мужчину. Силовики обнаружили у него пневматический пистолет.
Полицейские отвезли мужчину в отдел полиции и оформили на него административный протокол по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ). За это мужчине грозит штраф или арест на срок до 15 суток. Пневматический пистолет у мужчины изъяли. Также силовики сообщили, что могут завести против жителя Петергофа уголовное дело.
В декабре Росгвардия сообщила о задержании 35-летней москвички, которая требовала прикрепить ее к поликлинике, угрожая пневматическим пистолетом. По данным силовиков, женщина сначала не получила ответ на свой вопрос в регистратуре, а потом зашла в кабинет заведующей, выложила пистолет на стол и заявила, что умеет им пользоваться.
После этого сотрудница медучреждения вызвала охранников, а те нажали на тревожную кнопку. Приехавшие силовики задержали москвичку и отвезли в отделение полиции. По словам силовиков, полицейским женщина объяснила, что пыталась «напугать и оказать давление» на сотрудников поликлиники.
Глава Роскачества Максим Протасов в конце прошлого года сообщил РБК, что в России появится государственный стандарт на шаурму (ГОСТ).