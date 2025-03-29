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Мир

Властям курортного острова пришлось искать мэра через объявление в газете из-за нехватки кадров

2 минуты чтения 20:21 29 марта

Партии, входящие в Совет депутатов немецкого острова Вангероге в Северном море, решили провести рекламную кампанию, чтобы найти кандидатов на должность мэра, сообщает Spiegel. Выборы на острове пройдут 17 августа, и пока об участии в них объявил лишь один кандидат.

Рекламную кампанию под лозунгом «С нами вы можете ответственно формировать будущее» организовали Христианско-Демократический союз, Социал-Демократическая партия и «Зеленые». Три партии написали в совместном заявлении, что им «кажется почти невозможным» найти кандидатов с необходимым опытом при том, что нехватка кадров ощущается даже в материковой части Германии.

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Власти острова ищут на должность мэра гражданина Германии или любой другой страны ЕС в возрасте от 23 до 67 лет. Срок полномочий составляет восемь лет, на весь этот период основным местом жительства руководителя должен стать Вангероге. Также у кандидата должен быть диплом о высшем образовании или опыт работы, позволяющий занимать высшие административные посты.

В обязанности мэра, как сказано в объявлении, входят ответственное управление муниципальной администрацией, представительские функции, поддержка служб, которые отвечают за бюджет, кадровую политику и общественный порядок.

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Вангероге — популярный немецкий курорт, на котором ежегодно отдыхает 120 тысяч человек. Постоянно проживают на острове площадью пять квадратных километров 1260 человек. DW сообщает, что туристы приезжают на Вангероге для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и аллергий.

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