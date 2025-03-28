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Интернет и мемы

Десятки миллионов показов рекламы приходится на ботов

2 минуты чтения 18:50 | Обновлено: 18:51

Сервисы, которые утверждают, что помогают брендам избегать показа цифровой рекламы ботам, регулярно пропускают не связанный с людьми трафик, заявили The Wall Street Journal аналитики компании Adalytics. Аналитики предоставили журналистам отчет, согласно которому в десятках миллионов случаев рекламу известных брендов на тысячах веб-сайтов смотрели боты.

По данным поставщика облачных услуг Cloudflare, не менее 40% современного веб-трафика приходится на автоматизированных ботов или фейковых пользователей. Ожидается, что эта доля будет расти с распространением систем искусственного интеллекта, которые регулярно сканируют интернет в поисках данных для использования, пишет WSJ.

В Adalytics заявили, что три крупнейшие компании, которым рекламодатели платят за обнаружение и фильтрацию ботов, — DoubleVerify, Integral Ad Science и Human Security — регулярно пропускают трафик, не связанный с людьми.

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Согласно отчету, который Adalytics предоставила WSJ, за семь лет на тысячах веб-сайтов десятки миллионов показов рекламы таких брендов как Hershey’s, Tyson Foods, T-Mobile, Diageo, The Journal и почтовой службы США пришлись на ботов. Реклама демонстрировалась, даже если боты прямо идентифицировали себя как таковые, поскольку были безобидными, занимаясь архивированием веб-сайтов и обнаружением угроз безопасности.

«Это все равно что не суметь отличить человека от куклы-носка в форме человека, которая держит табличку с надписью “Я — кукла-носок”», — сказала профессор компьютерных наук Северо-Восточного университета в Бостоне Лора Эдельсон, ознакомившись с отчетом Adalytics.

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В DoubleVerify отчет Adalytics назвали «вводящим в заблуждение и сфабрикованным». Компания отказалась комментировать WSJ информацию о конкретных выводах из отчета и отвечать на вопросы журнала о своих усилиях по фильтрации ботов.

Представитель Integral Ad Science заявил WSJ, что компания предоставляет услуги как до, так и после того, как бренды заказывают рекламу. «Мы постоянно совершенствуем наши предложения, чтобы соответствовать сегодняшнему быстро меняющемуся цифровому ландшафту», — сказал представитель.

Рекламодатели платят сервисам, проверяющим рекламу, за то, чтобы те в доли секунды могли понять: будет реклама показана человеку или роботу. Adalytics конкурирует с DoubleVerify, Integral Ad Science и Human Security в проведении анализа воздействия ботов, уточнил WSJ.

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