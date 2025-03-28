Полиция арестовала семейную пару из-за сообщений в родительском чате

Шесть сотрудников полиции английского графства Хартфордшир приехали к дому семьи Аллена и Розалинды Левин, чтобы произвести их арест из-за недовольства сообщениями пары в WhatsApp и количеством электронных писем, которое супруги отправляли в школу, в которой учился их ребенок. Об этом сообщает The Times со ссылкой на комментарии семьи, представителей власти и полиции.

Пару арестовали на глазах у их трехлетней дочери, им пришлось провести несколько часов в камере полицейского участка, прежде чем супругов отпустили без предъявления обвинений. Сотрудники правоохранительных органов задавали им вопросы о переписке с администрацией школы по электронной почте и их общении в мессенджерах.

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Школа обратилась в полицию, поскольку посчитала слишком большим количество электронных писем, которые родители присылали администрации. При этом ранее они сами запретили им посещать территорию школы из-за критики директора и процедуры его назначения на должность. У старшей дочери Аллена и Розалинды диагностирована эпилепсия — родители неоднократно просили отменить запрет, чтобы передать ее новому учителю рекомендации на случай, если у девочки произойдет припадок. Но администрация школы отказалась.

Супруги рассказали журналистам, что существенная часть переписки была посвящена оспариванию этого запрета и передаче инструкций по работе с их дочерью, но в школе сочли количество писем слишком большим и обратились в полицию. Правоохранители вынесли семье предупреждение и потребовали перевести ребенка в другое учреждение.

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Также школа, как пишет The Times, делала семье замечания по поводу недопустимости комментариев с «подстрекательством и пренебрежением» — супруги отметили, что администрация собирала личные сообщения родителей в чатах WhatsApp.

При этом администрация школы и полиция отказались назвать порог сообщений, при превышении которого наступает ответственность за их отправку. Представитель правоохранителей заявил, что «после дальнейшего расследования офицеры решили, что не следует предпринимать никаких дальнейших действий из-за недостаточности доказательств».