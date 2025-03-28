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Криминал

Пассажир покусал бортпроводников рейса в Таиланд

2 минуты чтения 17:20 | Обновлено: 17:21

Пьяный пассажир рейса авиакомпании Red Wings из Казани в Таиланд отказался перестать пить алкоголь на борту самолета и подрался с бортпроводниками. Мужчина кусал членов экипажа и плевался им в лицо, сообщил телеграм-канал «Авиаторщина».

48-летний мужчина сел на рейс WZ-3144 в Пхукет в Казани, уточнили авторы телеграм-канала. «На просьбы экипажа не распивать спиртное мужчина сначала отвечал лишь оскорблениями, угрозами и емкими матерными словами. Изрядно набравшись, он пустил в ход челюсти», — рассказала «Авиаторщина».

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После того, как пассажир укусил бортпроводников и плюнул им в лицо, «дошло до рукоприкладства». Авиакомпания обратилась в российскую полицию, и через десять дней, когда мужчина вернулся из Таиланда в Россию, его задержали в аэропорту Казани, сообщил телеграм-канал.

Правила большинство российских авиакомпаний запрещают распивать в салоне самолета алкогольные напитки, принесенные с собой. 

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В ноябре чиновницу из Нижнего Новгорода обвинили в том, что она бросила пакет с пустыми бутылками в лицо бортпроводницы, которая запретила пить принесенный с собой на борт алкоголь. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Телеграм-канал «Авиаторщина» писал, что стюардесса смогла увернуться от брошенного пакета и не пострадала. 

В сентябре два пассажира бизнес-класса, которые должны были вылететь из Новосибирска на Камчатку самолетом авиакомпании S7 Airlines, пошутили о бомбе на борту. Мужчины попросили бортпроводницу не трогать их ручную кладь на багажной полке, потому что там якобы лежит взрывное устройство. Обоих пассажиров сняли с рейса и доставили в полицию.

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