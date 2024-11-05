СМИ: чиновницу обвинили в нападении на бортпроводницу

В соцсетях распространилась информация о том, что глава Управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн бросила пакет с пустыми бутылками в лицо бортпроводницы, которая запретила ей пить принесенный с собой алкоголь. Сама чиновница отрицает произошедшее.

По данным телеграм-канала «Авиаторщина», инцидент произошел 2 ноября на борту самолета авиакомпании «Россия», следовавшего рейсом из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Сообщается, что чиновница зашла в салон самолета с пакетом, в котором находилось несколько бутылок алкоголя, и начала их пить.

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Происходящее заметила одна из бортпроводниц. Она подошла к Штейн и предупредила о правилах, которые запрещают распивать в салоне самолета алкогольные напитки, принесенные с собой. Чиновница приняла замечание и заказала алкогольные напитки у экипажа.

Дальнейший полет проходил без происшествий, и самолет успешно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода. Когда пассажиры стали покидать салон самолета, Штейн взяла пакет с пустыми бутылками из-под алкоголя и бросила в лицо бортпроводницы, ранее запретившей ей пить принесенные с собой напитки. По данным телеграм-канала, стюардесса смогла увернуться и не пострадала.

Бортпроводница обратилась в полицию и написала заявление, однако к тому времени чиновница уже покинула территорию аэропорта. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, пишет телеграм-канал.

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Сама Штейн отрицает произошедшее. В своем телеграм-канале чиновница написала, что «была удивлена» новостям в СМИ о своем «некорректном поведении». К публикации она прикрепила скриншот поста телеграм-канала NewsNN, в котором сообщалось о нападении чиновницы со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно сообщаю, что все, что публикуется сейчас в СМИ, не соответствует действительности. Ко мне никто за комментариями не обращался, источник данной «новости» неизвестный и непроверенный», — отметила она.

Чиновница заявила, что намерена встретиться с полицией аэропорта, чтобы выяснить детали «происходящего информационного инцидента» и пообещала позже рассказать все подробности.