Пассажиров бизнес-класса сняли с рейса за шутку про бомбу

Двух пассажиров бизнес-класса, которые должны были вылететь из Новосибирска в Камчатку, сняли с рейса за шутку о бомбе в их ручной клади. Об этом сообщает профильный телеграм-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 19 сентября, когда самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines завершил посадку на рейс и готовился к вылету. По данным телеграм-канала, двое мужчин, которые сидели в бизнес-классе, попросили бортпроводницу не трогать их ручную кладь в багажной полке, потому что в ней якобы лежит бомба.

Читать еще Люди смогут жить под водой Для этого британская компания разрабатывает специальную среду обитания

Отмечается, что мужчин «сразу же сняли с рейса и доставили в отделение полиции авиагавани». После этого в самолет были вызваны сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта и правоохранители, которые вместе с саперами и служебными собаками обыскали салон и досмотрели пассажиров.

Поиски бомбы длились несколько часов, пишет телеграм-канал. Когда саперы и поисковая группа убедились, что в салоне нет взрывчатого устройства, самолет вылетел в Камчатку, как отмечается, «с двумя свободными креслами в бизнес-классе».

Похожий инцидент с ложным сообщением о бомбе произошел на рейсе Уфа—Когалым. Об этом в августе сообщала пресс-служба судов Республики Башкортостан. Отмечалось, что мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей «за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, на борту воздушного судна».

«Бортпроводница авиакомпании предложила подсудимому свою помощь в размещение рюкзака, на что последний ответил: "Осторожно, может там взрывчатка" и посмеялся», — сообщили в пресс-службе.

Еще одно ложное сообщение о бомбе было озвучено пассажиром в аэропорту Санкт-Петербурга. На пункте досмотра мужчина заявил, что в его сапоге якобы находится бомба.

В августе телеграм-канал «Фонтанка» сообщил, что мужчину, который после ссоры с женой позвонил в аэропорт и сказал, что у женщины в чемодане «есть что-то запрещенное», отправили в колонию-поселение. Сообщалось, что служба безопасности аэропорта расценила звонок мужчины как сообщение о бомбе и эвакуировала из самолета 148 пассажиров и 8 членов экипажа.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.