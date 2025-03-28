Ученые назвали отвлекающие от работы факторы

Британский психолог Макси Хайтмайер выяснил, что люди, у которых нет возможности дотянуться до смартфона во время работы, все равно тратят на отвлечение такое же время, увлекаясь другими не относящимися к работе действиями. Об исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Computer Science, сообщает CNN Health.

Россиянам запретили рекламу в Instagram Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы? Интернет и мемы 5 минут чтения

Хайтмайер предложил 22 добровольцам поработать за компьютером два раза по пять часов. Во время одного из сеансов смартфон оставался у испытуемых под рукой, а на время второго он лежал вне досягаемости — настолько далеко, что для его использования нужно было встать. «Если вы можете как-то потянуться, это все равно будет в пределах досягаемости. И тогда люди все равно будут пользоваться своими телефонами», — объяснил психолог.

В ходе этого эксперимента выяснилось, что люди без быстрого доступа к телефону отвлекались примерно столько же, но на другие дела. Например, отсутствие смартфона сократило время использования соцсетей, подходящих для небольшого экрана, таких как Instagram и TikTok. При этом люди начинали больше отвлекаться на чтение новостей и онлайн-заказы.

Новый сериал Netflix бьет все рекорды «Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге Мир 12 минут чтения

«Неудивительно, что пользователи больше взаимодействуют со смартфоном, когда он легко доступен, однако количество времени, затрачиваемого на работу и нерабочие занятия, а также фрагментация их рабочего дня не зависят от доступности смартфона», — сделал вывод автор исследования.

Также Хайтмайер отметил, что пристрастие к смартфону непохоже на другие зависимости. Человек без доступа к веществу или азартным играм может чувствовать, что его потребность в них со временем усиливается. По мнению ученого, ситуация со смартфоном обратная: чем дольше им не пользоваться, тем проще забывать о его существовании.