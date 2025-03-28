Бывшая девушка блогера-женоненавистника обвинила его в избиении

Бывшая девушка Эндрю Тейта подала на него заявление в суд, сообщает Forbes со ссылкой на информацию американских СМИ, а также заявления адвоката блогера и самой девушки. Она обвиняет его в избиении и попытке удушения во время секса.

Брианна Стерн утверждает, что контакт был добровольным, но во время него Тейт начал использовать физическое насилие. Она попросила его остановиться, но блогер продолжил избивать девушку — журналисты пишут, что Стерн получила сотрясение мозга. Она утверждает, что во время этого Тейт сказал фразу: «Ты моя собственность».

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Девушка также утверждает, что Тейт пообещал изнасиловать ее или убить, если она когда-нибудь «перейдет ему дорогу». Она заявила, что обратилась в суд, чтобы поддержать других подвергшихся насилию женщин и рассказала о своем безразличном отношении к реакции самого Тейта и его подписчиков.

Адвокат блогера Джозеф Макбрайд сообщил СМИ, что считает иск «явным вымогательством денег» и попыткой Стерн «воспользоваться успехом и репутацией Эндрю в личных целях», саму девушку он назвал «жалким человеком».

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Los Angeles Times сообщает, что Стерн познакомилась с Тейтом летом прошлого года в Румынии, где блогер находился вместе со своим братом из-за выдвинутых против них обвинений в торговле людьми и создании криминальной группировки с целью эксплуатации женщин. Стерн также рассказала, что планировала «начать новую жизнь» с Тейтом после его возвращения в США, которое произошло в конце февраля 2025 года. Инцидент, о котором рассказывает девушка, произошел 10 марта.

Эндрю Тейт известен женоненавистническими высказываниями и восхвалением маскулинного образа жизни в своих соцсетях. Он бывший кикбоксер с двойным гражданством — США и Великобритании, Тейт имеет более 10 миллионов подписчиков в соцсети X. Он стал популярен из-за восхваления маскулинного образа жизни, его аккаунты в других социальных сетях ранее были забанены за мизогинию и язык ненависти.