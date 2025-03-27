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Мир

Зумеры предпочитают пить кофе вместо чая

2 минуты чтения 16:51

Представители поколения Z больше пьют кофе и горячий шоколад, чем чай. Такая тенденция распространяется даже на англичан — нацию, которая традиционно любит именно чай. Об этом пишет британская газета The Times. 

Компания Tracksuit провела опрос жителей Британии с целью выяснить их любимый горячий напиток. Больше трети респондентов до 35 лет — 37% — признались в своем пристрастии к кофе. Чай занял лишь третье место (его выбрали 25%), на втором оказался горячий шоколад (31%). 

Один из участников опроса, 23-летний программист Пол Уилсон, рассказал, что чай больше любит старшее поколение. «Я выпью латте, флэт уайт или горячий шоколад — особенно зимой — но я никогда не подумаю заварить себе чашку чая, не говоря уже о том, чтобы купить его», — высказался он.

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Аналитики предположили, что такие результаты опроса свидетельствуют о том, что популярность чая будет продолжать падать и у будущих поколений. Однако те люди, которые пью чай, относятся к нему с особой преданностью: 39% отказались менять свою любимую марку чай на какую-либо другую. 

Другой опрос показал, что зумеры пьют меньше алкоголя, чем предыдущие поколения. В частности, в России более половины людей от 18 до 25 вообще не пьют спиртное. Среди людей от 26 до 40 лет доля трезвенников составляет лишь около трети. 

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