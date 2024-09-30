Зумеры пьют меньше предыдущих поколений и предпочитают качественный алкоголь

Более половины молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет в России не употребляет алкоголь. Другая половина пьет меньше предыдущих поколений и более избирательна в своих предпочтениях. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные участников алкогольного рынка и исследователей.
По словам младшего научного сотрудника Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Валерии Кондратенко, доля молодых людей, не употребляющих алкоголь, сопоставима с долей трезвенников старше 61 года — 52,9%. Сообщается, что среди людей от 26 до 40 лет и от 41 года до 60 лет доля трезвенников составляет лишь около трети — 28,6 и 30,7% соответственно.
Эксперты объясняют такую статистику тем, что среди молодежи сейчас популярен здоровый образ жизни. «Молодежь в России все чаще демонстрирует здоровые привычки, что выражается в значительном снижении употребления алкоголя за последние 15 лет», — отметила Кондратенко.
Директор по развитию портфеля «Алкогольной Сибирской Группы» Наталья Неворотова в свою очередь напоминает, что поколение зумеров в России очень малочисленно. «Про него сейчас много говорят, но мало говорят о том, что оно почти в два раза меньше активного сейчас поколения Y или Х», — подчеркнула она.
Тем не менее российские производители и импортеры алкогольной продукции уверены: нужно изучать своего потенциального клиента заранее, ведь молодежь со временем станет больше зарабатывать, а ее доля в структуре населения увеличится к 2030 году до 19,2%.
Так, по данным Российского мониторинга положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, молодые люди до 24 лет предпочитают пить пиво, вино, а из крепкого — коньяк, виски и ликеры. В ведущей пивоваренной компании в России «Балтика» в свою очередь отметили, что самыми популярными напитками среди зумеров считаются пиво и коктейли. Реже всего молодежь пьет водку, сказали они.
Эксперты отмечают интерес зумеров к безалкогольному пиву, необычным сочетаниям в напитках, а также любовь ко всему вкусному.
«Самая молодая группа потребителей — самая незашоренная аудитория и самый “благодарный слушатель” наших вкусовых версий традиционных напитков. Шоколадная водка, персиковый виски, ром со вкусом маракуйи, устричный джин — все это встречает живой интерес у молодежи», — отметил президент компании LADOGA Вениамин Грабар.
Кроме этого, сообщается, что молодое поколение является сторонником премиального потребления. «Учитывая, что многие молодые люди, занятые в новых сферах экономики, довольно хорошо зарабатывают, думаю, что они готовы потратить больше, если товар зацепил их визуально, они про него где-то прочитали или какой-нибудь инфлюенсер или селебрити сделали пост с тем или иным продуктом», — считает директор департамента продуктового маркетинга компании AST Алексей Несмеянов.
Несмеянов подчеркивает, что молодым людям важнее не само употребление алкоголя, а социализация. «Алкоголь для них — скорее дополнение к приятной компании, нежели средство поднятия настроения», — сказал он.
По словам директора департамента оценки и консультационных услуг по сделкам консалтинговой компании ФБК Елены Маркеловой, зумеры также предпочитают употреблять алкоголь вне дома.