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Мир

СМИ: США планируют депортировать россиянку с антивоенными взглядами

2 минуты чтения 18:56

Сотрудницу Гарвардской медицинской школы Ксению Петрову задержали при попытке вернуться в США и отправили в иммиграционную тюрьму, ее рабочая виза аннулирована, сообщает медиа «Агентство». По словам друзей и коллег Петровой, ей грозит депортация из-за незадекларированных эмбрионов лягушек.

Знакомые ученой опасаются, что ей может грозить преследование в России из-за антивоенных постов в фейсбуке. Сейчас Петрова находится в тюрьме иммиграционной полиции в луизианском городе Ричвуд, дистанционная связь доступна ей только за деньги. Знакомый ученой Андрей Шевцов утверждает, что за нарушение, в котором обвиняют Петрову, предусмотрен лишь штраф в несколько сотен долларов, а не аннулирование визы и депортация.

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Проект «Можем объяснить» сообщает, что Петрова переехала в США из Грузии, в России она училась в МФТИ. В публикации утверждается, что женщину задержали еще 16 февраля. Визу ученой аннулировали в аэропорту, а после того, как она заявила об угрозе преследования в России, перевели в иммиграционный изолятор. Сейчас Петрова находится в комнате с 80 женщинами.

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Коллеги и друзья Петровой организовали группу ее поддержки. Они сообщают, что женщине наняли адвоката, при этом обвинений ей не предъявляли. Ученой помогают оформить новую рабочую визу, однако, как отмечает «Можем объяснить», этот процесс может занять несколько месяцев, в течение которых она не сможет легально работать.

Жена научного руководителя Петровой на свой странице в соцсети LinkedIn сообщила, что женщине помогает и университет — администрация занималась выяснением статуса Петровой после ее задержания. Она назвала этот инцидент «произвольным задержанием», заявив также, что «верховенства закона в США, похоже, больше не существует». Знакомые Петровой также открыли сбор на покрытие судебных издержек и ежемесячных расходов женщины.

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