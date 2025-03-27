Студент погиб в спортзале университета во время упражнений со штангой

В спортзале одного из университетов Англии на голову студента упала штанга весом 65 килограммов, парень не выжил. Об этом пишет The Independent со ссылкой на результаты расследования дела.

Инцидент произошел 16 октября 2024 года. В тот вечер 21-летний студент-медик Мохаммед Фаррадж занимался в спортзале Университета Восточной Англии. Согласно записям с камер видеонаблюдения, Фаррадж делал упражнения на машине Смита — тренажере со штангой, которая перемещается вертикально по стальным рельсам. Для того, чтобы усилить нагрузку на икроножные мышцы, студент подставил себе под ноги пластиковую степ-платформу.

По данным газеты, во время выполнения силовых упражнений аэробная платформа опрокинулась, Фаррадж поскользнулся и 15-килограммовая штанга с тренажера, с дополнительным весом по 25 килограммов с каждой стороны, упала ему на голову. Сила удара была настолько сильной, что штанга придавила его шею к полу, пишет The Independent.

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Детектив-сержант Роберт Уоринг назвал произошедшее «трагическим несчастным случаем». По его словам, одним из элементов безопасности машины Смита является набор регулируемых упоров, которые были удержать штангу. Однако они не сработали из-за того, что были установлены слишком низко.

Он также заявил, что степ-платформа не предназначена для упражнения на машине Смита. Для нагрузки на икроножные мышцы лучше всего подошел бы диск с грузом, сказал Уоринг.

Консультант-анестезиолог в Университетской больнице Норфолка и Норвича доктор Лаба заявил, что парень погиб на месте происшествия. Он утверждает, что попытался сделать парню искусственное дыхание, однако это помогло.

«Увидев кровь, вытекающую из носа и рта Фарраджа, я понял, что это потенциально опасная для жизни травма. Я сразу позвал на помощь сотрудников площадки Sportspark и стойки регистрации», — заявил он.

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Расследование по этому делу завершено. Сообщается, что в нем принимали участие и сотрудники спортзала, где тренировался студент.

Помощница коронера Джоанна Томпсон установила, что парень погиб из-за несчастного случая: предохранительные упоры на тренажере были неправильно отрегулированы перед тем, как он начал выполнять упражнение для икроножных мышц, что привело к смертельной травме головы.

